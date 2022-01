MotoGP: Nova equipe RNF Racing lança pintura da temporada 2022

Carregar reprodutor de áudio

A nova equipe da MotoGP, a RNF Racing Yamaha revelou sua pintura para sua primeira temporada na MotoGP em 2022, após sua mudança de nome.

A equipe da RNF é oriunda da Petronas Sepang Racing Team para 2022, depois que a patrocinadora Petronas optou por deixar a SRT no final de 2021.

A equipe de Sepang também decidiu deixar a MotoGP em 2022, deixando o atual chefe da equipe Razlan Razali assumir a equipe e renomeá-la como RNF Racing.

Ganhando o patrocínio da empresa italiana de utilitários WithU, a RNF Racing colocará Andrea Dovizioso, 15 vezes vencedor de corridas da MotoGP, e Darryn Binder, da Moto3, nas máquinas Yamaha em 2022.

"Para esta temporada de 2022, pretendemos estar entre os melhores times independentes, pelo menos", disse Razali. “Queremos lutar pelo Rookie of the Year, embora saibamos que é um grande desafio com cinco rookies em 2022 e Darryn sendo o único deles a pular da Moto3 para a MotoGP.”

"Para Andrea, ele tem muito a provar, voltando depois de mais de seis meses sabático. Ele definitivamente quer provar não apenas a si mesmo, mas a todos, que ainda tem motivação, experiência e vontade de lutar pelo campeonato mundial."

Dovizioso retorna à competição em tempo integral na MotoGP, tendo realizado as cinco últimas etapas de 2021 com a Petronas SRT na Yamaha de dois anos de Franco Morbidelli, depois que este passou para a equipe de fábrica da Yamaha no lugar de Maverick Vinales.

Depois de perder sua vaga na Ducati no final de 2020, Dovizioso realizou um programa de testes com a Aprilia enquanto cumpria um período sabático no ano passado antes que a opção da SRT estivesse disponível.

Ele marcou pontos em quatro das cinco corridas que fez no ano passado, tendo como melhor resultado o 12º lugar no final da temporada, em Valência.

Dovizioso vai pilotar uma Yamaha com especificações de fábrica em 2022, tendo assinado diretamente com a marca japonesa.

O novo companheiro de equipe Darryn Binder, irmão mais novo de Brad Binder – torna-se o primeiro piloto a subir para a MotoGP direto da Moto3 desde Jack Miller em 2015.

Binder vai pilotar a M1 com especificações de 2021 para a RNF Racing, tendo passado sete temporadas na Moto3, a última das quais com a SRT no ano passado.

Ex-campeão de Moto3, a promoção de Binder para a MotoGP foi criticada depois de uma controversa colisão com Dennis Foggia em Portugal no ano passado que ajudou a decidir a coroa da Moto3 a favor de Pedro Acosta, mais uma vez colocando os padrões de pilotagem do sul-africano em destaque.

Acredita-se que a promoção de Binder para a RNF seja resultado de ele trazer o apoio necessário para a equipe após um decepcionante 2021 como SRT, tendo marcado sete pódios em sua temporada de estreia com Fabio Quartararo em 2019 e terminado em segundo lugar em 2020 com Franco. Morbidelli, já que ele e Quartararo venceram seis corridas entre eles.

A RNF assinou um acordo com a Dorna Sports para participar da MotoGP até o final de 2026 junto com todas as equipes atuais. No entanto, atualmente tem apenas um contrato de um ano com a Yamaha com opção de extensão.

Razali explicou no ano passado que isso foi resultado da RNF ter sido criada como uma entidade apenas algumas semanas antes de seu acordo com a Yamaha.

O nascimento da RNF também veio ao lado de uma suposta rixa entre Razali e o diretor da equipe Johan Stigefelt.

Mas Razali insistiu que tanto ele próprio como Stigefelt chegaram a um acordo mútuo para se separarem devido ao encerramento das equipes de Moto2 e Moto3 – que era o foco principal de Stigefelt – levando a uma grande redução de pessoal.

RNF Racing bikes livery 1 / 10 Darryn Binder, RNF Racing 2 / 10 Foto de: RNF Racing RNF Racing bike livery 3 / 10 Foto de: RNF Racing RNF Racing bike livery 4 / 10 Foto de: RNF Racing Andrea Dovizioso, RNF Racing 5 / 10 Foto de: RNF Racing Bike of Andrea Dovizioso, RNF Racing 6 / 10 Foto de: RNF Racing RNF Racing bikes livery 7 / 10 Foto de: RNF Racing Andrea Dovizioso, Darryn Binder, RNF Racing 8 / 10 Darryn Binder, RNF Racing 9 / 10 Foto de: RNF Racing Andrea Dovizioso, RNF Racing 10 / 10 Foto de: RNF Racing

TELEMETRIA DE FÉRIAS (Parte 2): Rico Penteado aponta favoritos para 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: