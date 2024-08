A MotoGP realizou na manhã deste sábado uma movimentada para o GP da Áustria, que terminou com os principais nomes da temporada 2024 se destacando e garantindo as posições da primeira fila.

Líder do campeonato, Jorge Martín ficou com a pole position, tendo o bicampeão e vice-líder Francesco Bagnaia em segundo e Marc Márquez em terceiro. Vale lembrar que o resultado da classificação é válido tanto para a corrida sprint do sábado e o GP do domingo.

Confira o grid de largada para o GP da Áustria:

Rossi DETONA escolha por Márquez: Ducati vai PAGAR CARO? Pramac encaminha contratação | ARENA CROSS

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

