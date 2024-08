MotoGP: Como 'novato' Acosta já se estabelece como líder na KTM

Pedro Acosta pode ser um 'novato' na MotoGP, com experiência de menos de uma dúzia de finais de semana de corrida, mas ele já está mostrando maturidade muito além de sua idade. O piloto da Tech3 GasGas tem sido aclamado como a próxima grande estrela desde que subiu para a Moto3 em 2021.

Mas, enquanto qualquer novato de 20 anos gostaria de se concentrar inteiramente em sua pilotagem e deixar assuntos maiores para sua equipe resolver, Acosta tem tomado as coisas em suas próprias mãos e ajudado a KTM a reformular seu programa de MotoGP.

Depois que o desenvolvimento das motos da marca austríaca estagnou nos últimos meses, Acosta agora está pressionando todos na fábrica de Mattighofen para que as coisas voltem aos trilhos.

Embora a atitude também mostre um lado de egoísmo, pois ele quer saber se a KTM pode lhe oferecer o equipamento certo para disputar vitórias e campeonatos no futuro, é impressionante como ele agora está assumindo um papel normalmente reservado aos pilotos mais experientes.



O chefe da Tech3, Herve Poncharal, que trabalhou com vários jovens ao longo dos anos, fez uma observação interessante sobre o espanhol durante o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.



"Pedro disse algo muito interessante em seu depoimento à mídia, que talvez 'eu tenha crescido rápido demais'", disse ele durante uma transmissão de TV da MotoGP.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

"Temos que lembrar que ele ainda é um novato. Com certeza, após as três primeiras rodadas, já o víamos [potencialmente] vencendo corridas e batendo o recorde de Marc Márquez do mais jovem vencedor da MotoGP e coisas assim, mas ele ainda é um novato e a ambição ainda está aqui".

"Ele sente que, se faz parte do projeto, não se vê mais como um novato e quer impulsionar o projeto".

"Este ano é uma temporada de estreia, mas isso não significa que não tenhamos mais ambição de fazer algo grandioso nas corridas restantes, que são muitas. Mas todos também já estão focados no que será 2025".

Poncharal também destacou que Acosta tem uma personalidade muito orientada para objetivos e está muito interessado em ter o máximo de envolvimento possível nos planos de recuperação da KTM.

"Acosta tem muita ambição, muita paixão e se sente muito envolvido no projeto", disse ele.

"Eu realmente não sei, mas é muito interessante ver de fora o quanto ele está envolvido, o quanto ele quer que o projeto [seja bem-sucedido]".

"Junto com Paul Trevathan [engenheiro-chefe de Acosta], esses dois caras estão realmente pressionando, pressionando e pressionando, e veremos onde vamos chegar".

Nada mostra o quanto Acosta está tentando levar a KTM de volta às vitórias do que sua visita à fábrica na Áustria durante as férias de verão, no final de julho.

O campeão de Moto2 de 2023 passou muito tempo conversando com as pessoas por trás do projeto de MotoGP para entender melhor como tudo é executado - e fornecer feedback sobre a RC16 para todos até o chão de fábrica.

Perguntado se a viagem de Acosta valeu a pena, Poncharal disse: "Acredito que sim. Não sei o quanto de sucesso você pode ver no tempo de volta agora, mas foi muito interessante compartilhar, trocar [informações]".

"Muitos dos caras que estão trabalhando no projeto da MotoGP nem sempre estão presentes nas corridas e Pedro achou que era importante conhecer todos os envolvidos, mesmo os caras que nunca vêm aqui [às corridas]".

"E para traduzir esse sentimento, para dizer a eles o que ele gosta, o que ele gostaria que viesse, quais são os pontos fracos e fortes do nosso pacote".

"Foi bem recebido por todo o grupo da MotoGP na Áustria. Acho que isso está mostrando a motivação do piloto". "Acho que a Áustria estava no topo de sua lista [de lugares para visitar], muito antes de Ibiza!", brincou Poncharal.

