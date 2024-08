MotoGP: Quartararo diz que situação da Yamaha "está cada vez pior"

Fabio Quartararo avalia que a situação da Yamaha na MotoGP está ficando "cada vez pior", apesar dos esforços para sair da atual crise. O campeão de 2021 teve problemas durante o GP da Áustria e cruzou a linha de chegada como 18°.

Quartararo terminou 44 segundos atrás do campeão da etapa Francesco Bagnaia da fábrica da Ducati. Sua posição final foi comprometida por uma penalidade, mas ele já estava fora da zona de pontuação em 16°. O piloto recebeu uma sanção após exceder os limites de pista várias vezes.

Alex Rins, companheiro de Fabio, retornou à MotoGP após se recuperar de uma lesão, mas não conseguiu ter um resultado muito melhor em Spielberg. O piloto teve uma desvantagem de 37 segundos de Bagnaia e terminou em 16°, desta maneira, a Yamaha não conseguiu colocar os dois competidores na zona de pontuação, algo que não acontece desde a etapa da Holanda de 2022.

Quartararo ficou visivelmente frustrado com seu resultado mais baixo na temporada e deixou a pista mais cedo para ir a Misano para um teste privado, perdendo a maior parte de seus compromissos para com a imprensa.

Entretanto, ao Canal+, o piloto concedeu uma rápida entrevista e não escondeu o descontentamento com o desempenho em pista.

"Claramente um dos piores finais de semana da temporada. Estamos tentando melhorar, mas está cada vez pior, infelizmente. Parece que não conseguimos encontrar uma maneira de melhorar".

"Tentei forçar bastante nas primeiras voltas como os outros fazem, mas infelizmente estamos sendo realmente ultrapassados. Aí, problemas de pressão [dos pneus], ​​e pronto, a gente vê que o resultado é desastroso".

Quartararo, Rins e o restante do time da Yamaha estarão em Misano até quarta-feira para fazer testes privados e serão acompanhados pela Honda e KTM. Os dois pilotos terão a chance de guiar a M1 como parte da concessão que receberam após a falta de vitórias da Yamaha em 2024.

A equipe acredita que os dois dias de testes irão oferecer algumas respostas sobre o desempenho negativo em Spielberg, quando foram superados não apenas pelas equipes europeias, mas também pela própria Honda.

"É um corrida para esquecer", disse o diretor da Yamaha, Massimo Meregalli. "Tem sido uma imagem espelhada da corrida Sprint. Não esperávamos um fim de semana tão difícil".

"Alex fez um ótimo trabalho durante a corrida, especialmente considerando sua condição. Fabio teve um começo bom, mas não foi capaz de defender a posição e a penalidade acabou com suas chances de terminar na zona de pontuação".

"Além disso, não há muito a se dizer. Nós precisamos entender o que está causando esse desempenho ruim".

"Nós temos o GP de Aragon chegando em duas semanas, mas nós temos os testes privados em Misano. Nós vamos avaliar componentes diferentes e, se o resultado for bom, nós poderemos trazer partes disso para Aragon".

Pecco MOSTRA QUEM MANDA e passa Martín pela liderança! Acosta MAL? DOVIZIOSO na Yamaha | Sertões '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!