Francesco Bagnaia venceu seu sétimo GP da temporada 2024 da MotoGP na Áustria no último fim de semana. Ele e Jorge Martín, ambos com moto Ducati, estão acima da competição e Valentino Rossi também vê isso. O heptacampeão da MotoGP elogia Martín por seu desenvolvimento nos últimos anos, mas compara Bagnaia com o tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen.

O italiano igualou a disputa com o rival pelo título, Jorge Martín, e também colocou imediatamente o espanhol cinco pontos atrás na corrida pelo título.

Bagnaia é comparado à Verstappen pelo atual piloto do WEC: "Ele tem a velocidade em uma volta e está sempre lá na largada. Isso é algo muito importante, algo que campeões como Verstappen fazem na Fórmula 1. Não é fácil começar sempre bem. De vez em quando, você comete um erro, mas ele está sempre lá. E ele é incrivelmente rápido".

Rossi vê Bagnaia atualmente com um desempenho extremamente bom sob pressão, mas sua grande força é outra: "Ele é agressivo, mas não é um piloto sujo. Ele corre de forma limpa, mas não é doce. É a mistura certa de agressividade e malícia. Ele controla a Ducati na frenagem com sobreviragem, mas mesmo com muitos quilômetros nos pneus, ele não comete erros".

Pequena diferença até o final?

Após a corrida de sprint na Áustria, Martín e Bagnaia estavam em igualdade de condições, mas na corrida principal o último assumiu a liderança isolada. No entanto, a diferença ainda é muito pequena e Rossi não ficaria surpreso se continuasse assim até o final da temporada.

"Há uma boa chance. Muita coisa depende da dinâmica", explicou Rossi. "Bagnaia já recuperou muitos pontos, porque já estava 44 pontos atrás. Ele recuperou esses pontos e agora está lá. De qualquer forma, será uma boa luta porque Martín é um piloto muito rápido, que comete poucos erros e pode largar bem. Essas são as coisas importantes na MotoGP de hoje, então será uma boa luta até o fim."

"Antes da pausa de verão, Pecco estava em uma posição melhor porque o alcançou e também o ultrapassou. Mas, apesar de não estar com a Ducati no próximo ano e mudar para outra equipe, Martín estava lá depois das férias e conseguiu assumir outra liderança", continuou Rossi, que concorda que Martín e Bagnaia são atualmente a referência na MotoGP.

"Do lado de fora, os dois são sempre aqueles que têm algo a mais. Você também pode ver que nos pontos principais da pista eles têm alguns décimos a mais".

