MotoGP: Márquez explica largada desastrosa no GP da Áustria

O hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, explicou o motivo por trás de sua largada desastrosa no GP da Áustria deste domingo, com a culpa ficando com o dispositivo de altura de sua Ducati.

O espanhol demorou muito para sair do terceiro lugar no grid na corrida de domingo em Spielberg, o que fez com que ele fosse imediatamente engolido por vários pilotos na corrida para a primeira curva.

Para piorar a situação, ele foi atingido pela Pramac de Franco Morbidelli na freada, forçando-o a sair da pista na curva, caindo para o 13º lugar.

Imediatamente ficou claro que a largada chocante se deveu ao fato de o dispositivo holeshot não estar funcionando como esperado. Márquez revelou que o problema teve origem em uma válvula de pneu quebrada no grid de largada, o que forçou os mecânicos da Gresini a correrem para a garagem da Michelin para trocar o aro do pneu.

Embora não tenha havido atrasos para o piloto de 31 anos, a temperatura do pneu caiu muito abaixo dos níveis que ele gostaria, e ele estava muito distraído na volta de formação enquanto tentava colocar aquecer o pneu.

Ao explicar o que aconteceu momentos antes do início da corrida, Márquez disse: "Hoje não tivemos sorte. Tudo o que poderia ter acontecido conosco, aconteceu conosco. Começando com um problema técnico meia hora antes da corrida".

"Quando os mecânicos estavam prestes a montar o pneu, eles verificaram a pressão e uma válvula havia se rompido. Eles tiveram que ir rapidamente à Michelin, trocando o pneu de um aro para outro e reduzindo a temperatura da borracha".

"A principal opção era trocar o pneu se eles não tivessem tempo, mas eles tinham tempo e preferimos sair com o pneu, mesmo que ele não estivesse na temperatura certa. No grid, disseram-me para tomar cuidado na volta de aquecimento, para que o pneu ficasse na temperatura certa. Eu estava mais concentrado nisso do que no que temos que fazer agora e não engatei o dispositivo de partida corretamente".

Marc Marquez, Equipe Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Na última reta, freei e engatei bem o dispositivo dianteiro, mas depois freei novamente e ele se desengatou. Então, eu não tinha velocidade suficiente. Sem o dispositivo dianteiro, foi difícil largar bem".

A MotoGP deve banir os auxílios eletrônicos a partir de 2027 como parte da revisão de seu regulamento, que também verá uma mudança para motores de 850cc. No entanto, Márquez não acha que haja motivo para proibir os dispositivos de altura de pilotagem mais cedo por motivos de segurança, só porque ele cometeu um erro na Áustria.

"Teremos uma proibição, mas em 27, então é claro que eles já fizeram uma solução", disse ele. "Mas, por enquanto, até '27, como a KTM mostrou neste fim de semana [com a moto de teste de Pol Espargaro], veremos muitas coisas [novas]. Mas o dispositivo de altura dianteira é para todos, e hoje foi assim e o erro foi meu. Não podemos banir um dispositivo porque eu cometi um erro; no passado, outros pilotos fizeram isso [como nós]".

Ele acrescentou: "Agora temos muitas coisas na motocicleta. Alguns pilotos explicam que, quando chegam à Moto2, têm muitas coisas para fazer".

Marc Marquez, equipe Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hoje, prestei mais atenção na temperatura do pneu e me concentrei menos no dispositivo dianteiro. Eu engato e, pensando no pneu dianteiro, desengato novamente, diminuindo a pressão para aumentar a temperatura".

Os problemas de Márquez no início da corrida foram particularmente frustrantes, pois ele parecia muito mais próximo dos candidatos ao título, Francesco Bagnaia e Jorge Martín, em Spielberg do que nas corridas anteriores.

