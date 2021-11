Fabio Quartararo dominou os primeiros treinos livres da etapa do Algarve da MotoGP e liderou ambas as sessões. Na parte da tarde, o campeão de 2021 melhorou sua marca da manhã para estabelecer o tempo de 1:39.390, inalcançável para a Francesco Bagnaia que no último minuto tentou responder e anotou 1:39.522, o suficiente para superar seu companheiro de equipe, Jack Miller, terceiro colocado.

Joan Mir terminou em quarto no TL2 e também superou sua volta mais rápida do TL1, acompanhado de Pol Espargaró que tomou o lugar no top 5 de Álex Rins.

Valentino Rossi, que faz sua penúltima corrida na categoria, terminou o primeiro treino livre na última colocação e em 21º no segundo em um mau dia para a Petronas, que só teve Franco Morbidelli no top 10 da sessão inicial e na 12ª colocação da seguinte.

Apesar de não ter conseguido a ponta, a Ducati mostrou força no circuito português e colocou duas motos entre os três melhores tanto no TL1 quanto no TL2. A Suzuki também teve bom ritmo e marcou presença entre os ponteiros.

A MotoGP retoma os trabalhos neste sábado (6) com o TL3, TL4 e classificação para o GP do Algarve, marcado para o próximo domingo (7), às 10h. A Fox Sports faz a cobertura para a TV fechada no Brasil.

Resultado do TL2

Resultado do TL1

