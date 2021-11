MotoGP: Honda escala Bradl para substituir Márquez em Portimão

Stefan Bradl voltará a correr na temporada 2021 da MotoGP. O alemão, piloto de testes da Honda, foi escalado pela equipe japonesa para substituir novamente Marc Márquez. O hexacampeão está fora do GP do Algarve deste fim de semana após uma concussão causada por um acidente com uma moto off-road no último fim de semana.

Esta será a quinta aparição de Bradl na temporada. O alemão iniciou a temporada correndo os GPs do Catar e de Doha como substituto de Márquez, que se encontrava na reta final da recuperação no braço direito. Depois disso, ele retornou como wildcard da Honda nos GPs da Espanha, em Jerez, e de San Marino, em Misano.

Diferentemente das etapas de wildcard, Bradl voltará a trabalhar diretamente com a equipe de Márquez, retomando a parceria feita desde o ano passado, quando assumiu o lugar do espanhol após a lesão.

"Em primeiro lugar, desejo que Marc tenha uma pronta recuperação para voltar à pista. Tenho vontade de voltar a correr, já que gosto de Portimão, tivemos um bom resultado lá em 2020. Nunca é fácil subir na moto, mas tenho bastante quilometragem neste ano entre os GPs e os testes".

Ao longo de 15 GPs disputados entre 2020 e 2021, seu melhor resultado foi a sétima posição obtida no GP de Portugal do ano passado, quando Portimão fechou a temporada.

No momento, a Honda confirmou Bradl apenas para este fim de semana, a segunda passagem da MotoGP por Portimão em 2021, esperando a evolução do quadro de Márquez.

Na terça, ele passará por uma nova avaliação, que determinará se poderá disputar o GP de Valência, etapa final de 2021, entre 12 e 14 de novembro. Mas a preocupação maior da Honda é garantir a presença de Márquez nos testes pós-temporada, em 18 e 19 de novembro em Jerez, por se tratar de um momento crucial na definição do caminho para a moto de 2022.

