A MotoGP realizou neste domingo (07) o segundo dia dos testes de pré-temporada para o campeonato de 2021 no Catar. O local receberá as duas primeiras etapas a partir de 28 de março.

Fabio Quartararo estabeleceu o ritmo, ao bater Jack Miller da Ducati por 0s077. Aleix Espargaró, o mais veloz do sábado teve que se contentar com o terceiro posto. Ainda se ajustando na Petronas SRT, Valentino Rossi foi apenas o 20º colocado.

O teste

Como típico durante o teste do Catar, o circuito de Losail estava escassamente povoado no início da sessão, com o piloto de testes da KTM Dani Pedrosa a estabelecer o ritmo inicial a 1min58s290 como um dos apenas quatro pilotos na primeira hora.

Johann Zarco, da Pramac, completou a segunda hora mais rápido de todos com 1min55s796 em sua Ducati 2021.

Francesco Bagnaia foi ao topo da tabela de tempos no início da terceira hora, com o piloto de fábrica da Ducati reduzindo o ritmo para 1min55s560.

Mas foi por pouco tempo, com o Maverick Viñales da Yamaha se afastando com 1min55s187 poucos minutos depois, e melhorando para 1min54s845 no giro seguinte.

Este ficou invicto durante a hora seguinte, antes de Stefan Bradl ir para o topo da tabela de tempos com 1min54s658.

Ele acabou sendo superado pelo outro piloto da Ducati, de Jack Miller, que passou grande parte do dia avaliando o novo pacote aerodinâmico, com cerca de duas horas e meia restantes.

Os 1min54s367 do australiano o mantiveram no topo pelos 30 minutos seguintes, antes que o líder dos testes no sábado, Aleix Espargaró, colocasse a Aprilia na frente de novo, com 1min54s152.

Franco Morbidelli, da Petronas SRT, que continuou avaliando sua M1 ‘A-spec’ ligeiramente atualizada - esteve perto de Espargaró, rodando a apenas 0s001 atrás do espanhol no início da hora final.

O reinado de Espargaró foi encerrado pelo ex-companheiro de equipe de Morbidelli, Fabio Quartararo, que após um difícil primeiro dia se ajustando à sua moto, assinou a melhor volta do teste com sua Yamaha de fábrica com 1min53s940 a 40 minutos do final.

O tempo de Quartararo permaneceu intacto até a bandeira quadriculada, com Miller em segundo e Espargaró em terceiro.

Morbidelli foi quarto, à frente de Bradl e Zarco, enquanto Viñales foi o sétimo. O atual campeão da MotoGP, Joan Mir foi o oitavo.

Valentino Rossi marcou 1min55s708 e foi apenas o 20º colocado.

As atividades de pista param nesta segunda e terça-feira no Catar, mas a partir da quarta-feira os pilotos voltarão para os últimos três dias de testes antes de iniciar a temporada.

Resultado

Pos Piloto Tempo Diferença Voltas 1 QUARTARARO, Fabio 1:53.940 52 / 59 2 MILLER, Jack 1:54.017 0.077 57 / 57 3 ESPARGARO, Aleix 1:54.152 0.212 42 / 69 4 MORBIDELLI, Franco 1:54.153 0.213 50 / 63 5 BRADL, Stefan 1:54.210 0.270 44 / 61 6 ZARCO, Johann 1:54.356 0.416 51 / 55 7 VIÑALES, Maverick 1:54.395 0.455 55 / 66 8 MIR, Joan 1:54.515 0.575 45 / 48 9 BAGNAIA, Francesco 1:54.651 0.711 48 / 48 10 RINS, Alex 1:54.658 0.718 25 / 49 11 OLIVEIRA, Miguel 1:54.666 0.726 35 / 47 12 ESPARGARO, Pol 1:54.673 0.733 25 / 62 13 NAKAGAMI, Takaaki 1:54.690 0.750 59 / 60 14 MARQUEZ, Alex 1:54.952 1.012 32 / 53 15 TEST1, Yamaha 1:55.306 1.366 30 / 35 16 BASTIANINI, Enea 1:55.486 1.546 35 / 45 17 SAVADORI, Lorenzo 1:55.570 1.630 38 / 41 18 MARINI, Luca 1:55.605 1.665 47 / 48 19 MARTIN, Jorge 1:55.632 1.692 29 / 36 20 ROSSI, Valentino 1:55.708 1.768 35 / 49 21 PETRUCCI, Danilo 1:55.795 1.855 39 / 51 22 TEST2, Yamaha 1:55.867 1.927 20 / 20 23 LECUONA, Iker 1:55.873 1.933 22 / 38 24 BINDER, Brad 1:55.944 2.004 23 / 41 25 PEDROSA, Dani 1:56.452 2.512 32 / 53 26 GUINTOLI, Sylvain 1:56.762 2.822 26 / 45 27 PIRRO, Michele 1:57.895 3.955 19 / 20 28 TSUDA, Takuya 1:58.910 4.970 16 / 25

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

MERCEDES 2021: Veja carro que pode render OCTA e RECORDES a HAMILTON e manter sua HEGEMONIA na F1

PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Your browser does not support the audio element.