MotoGP: Lorenzo critica Crutchlow e é detonado por Miller e Aleix

Em meio à pré-temporada 2021 da MotoGP, o tricampeão mundial Jorge Lorenzo, aposentado da categoria rainha da motovelocidade mundial, voltou a ser pivô de uma polêmica. Desta vez, o espanhol foi detonado pelo australiano Jack Miller após criticar o britânico Cal Crutchlow.

A sequência começou com Lorenzo ironizando uma queda de Crutchlow nas atividades de pista deste fim de semana. Miller, então, resolveu defender o britânico, mas a troca de farpas não parou por aí.

Nesse sentido, vale lembrar que Lorenzo foi substituído por Crutchlow como piloto de testes da Yamaha. Com isso, o tricampeão mundial aproveitou o acidente do britânico no Catar para se manifestar nas redes. Anteriormente, já havia criticado o colega publicamente.

“Dizer que não sou um bom piloto de testes é como falar que a Terra é quadrada. Engenheiros e pilotos que dividiram comigo os boxes de Yamaha e Ducati sabem o quão bom eu sou no desenvolvimento da moto”, afirmou o espanhol na época.

“Se falarmos apenas em números, é fato que, depois que deixei as duas equipes, caiu o número de vitórias. Em relação a Cal, tem sido um dos pilotos com menos vitórias e mais quedas nos últimos anos. Será um bom piloto de testes para testar a resistência das motos”.

Desta vez, Lorenzo comentou uma postagem da MotoGP no Instagram, no qual a queda de Crutchlow foi informada aos fãs. O espanhol se manifestou na publicação com os seguintes dizeres: "Eu avisei...".

Foi aí que Miller tomou as dores do britânico e respondeu diretamente a Lorenzo. "Que tal você crescer, mano? Sério, pare de se comportar como uma criança!”, escreveu o piloto da Ducati.

O australiano teve discurso ecoado por Aleix Espargaró, da Aprilia. O espanhol compartilhou capturas de tela com a interação entre Miller e Lorenzo e comentou o seguinte: "Prefiro ser um bom ser humano do que um campeão. Te amo, Cal!".

Lorenzo, porém, não se sentiu intimidado. Pelo contrário: voltou ao ataque em resposta a Miller, sugerindo que o australiano se concentre no que realmente é mais importante, ou seja, no trabalho de piloto.

“Que tal você desligar o telefone, parar de fazer ‘stoppies’ e começar a vencer corridas? Você já tem 26 anos. Foque no que é importante e não desperdice seu talento”, disparou o tricampeão mundial contra Miller.

Na sequência, Lorenzo também respondeu a Espargaró, repercutindo a comparação feita pelo compatriota em relação a ser campeão e um bom ser humano. “Melhor ser os dois, certo? Garanto que é uma ótima sensação e tomara que você possa experimentá-la um dia”, afirmou.

DEBATE: A FERRARI sairá do BURACO em 2021 ou a CRISE continua, mesmo com LECLERC e SAINZ?

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Your browser does not support the audio element.

.