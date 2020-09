A MotoGP abriu novamente os trabalhos em Misano, agora para o GP da Emilia Romagna. E no primeiro treino livre, Fabio Quartararo liderou uma dobradinha da Yamaha, apesar de todas as reclamações dos pilotos sobre a moto da montadora nos últimos dias.

Vencedor do GP de San Marino na semana passada, Franco Morbidelli assumiu a liderança no início da sessão, mas logo foi superado por Pol Espargaró e a KTM. Os dois ficaram trocando voltas rápidas em parte do treino.

Já nos minutos finais, os pilotos começaram a marcar suas melhores voltas do dia. Joan Mir foi o primeiro a baixar de 01min32s com a Suzuki, marcando 01min31s926. Pouco depois, Quartararo, que havia chamado a Suzuki de a moto "perfeita" na quinta, superou a GSX-RR, terminando com 01min31s721.

Morbidelli, que optou por um pneu duro no fim da sessão, terminou a apenas 0s090 de seu companheiro de equipe e Espargaró se manteve em terceiro lugar.

Mir acabou apenas em quarto, com Miguel Oliveira da Tech 3 e Takaaki Nakagami da LCR fechando os seis primeiros. O atual líder da temporada, Andrea Dovizioso, foi o sétimo. Já Maverick Viñales foi o 13º enquanto Valentino Rossi foi o 17º. Ambos os pilotos da equipe oficial da Yamaha optaram por não sair no final.

Confira os resultados do TL1 para o GP da Emilia Romagna

