Maverick Viñales terminou o GP de San Marino da MotoGP na sexta colocação. O piloto espanhol, que marcou a pole em Misano no dia anterior, saiu da prova frustrado, afirmando que era efetivamente um “cone na pista” depois de encontrar mais problemas com sua Yamaha.

Viñales bateu o recorde de volta da pista no sábado, conquistando a pole position, e era visto como o favorito para a vitória antes, depois de mostrar um ritmo forte nas simulações de corrida durante os treinos.

Único piloto do grid a optar pelo pneu traseiro duro, Viñales lutou desde o início e caiu da pole para a sexta colocação, enquanto Franco Morbidelli, da Petronas Yamaha, dominou a corrida. Este tem sido um problema comum para o espanhol há vários anos, com o espanhol admitindo que a Yamaha ainda não "tem uma explicação clara" de por que isso está acontecendo.

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre o que pode ser feito para resolver isso, Viñales ficou perdido, mas acredita que agora não pode ficar "muito entusiasmado" da próxima vez que tiver um classificatório forte.

“[O] problema é que não temos uma explicação clara”, disse Viñales. “Eu (passei) de um recorde de volta para ser um cone na pista para os outros pilotos. Portanto, é muito difícil como piloto acreditar e continuar motivado, porque o que mais posso fazer?”.

“Preciso mudar meu estilo de pilotagem 70 vezes em um final de semana para fazer a moto funcionar? Aí chega a corrida e tenho os mesmos problemas. É difícil. Eu realmente não quero ficar dizendo o tempo todo 'a moto não está funcionando'”.

“A moto é o que é, temos esses problemas. Preciso me acostumar com isso e não ficar muito entusiasmado quando faço esse tipo de classificação".

Viñales defendeu sua escolha de correr com o pneu traseiro duro, tendo feito a maior parte do seu trabalho de corrida durante os treinos, e acredita que o que quer que esteja causando os seus problemas de prova está “relacionado com a moto”.

“Sobre o duro, ontem fiz 1min32s1 no duro”, acrescentou. “E nesta manhã fazia 19 graus na pista e consegui fazer 1min33s1, com pneus duros muito usados”.

“O pneu para mim foi a escolha certa porque eu tinha algo mais do que o resto nos treinos, também no TL4 e também no TL1. Não sei, é algo relacionado à moto com certeza”.

VÍDEO: Entenda como quebras da Honda deixam Verstappen tenso na Red Bull

PODCAST: Motorsport.com debate a crise sem fim da Ferrari na temporada 2020 da F1