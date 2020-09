Após um domínio da Yamaha no primeiro treino livre para o GP da Emilia Romagna da MotoGP, a segunda prova em Misano, o TL2 teve uma variedade maior de montadoras nas primeiras posições. O melhor tempo da sessão e do dia ficou com Brad Binder e a KTM.

A Yamaha assumiu a ponta da sessão no começo, com Valentino Rossi marcando 01min33s128, mas foi logo superado por Fabio Quartararo e Miguel Oliveira na Tech3, com o português fazendo 01min32s603.

O grid trocou os pneus para os compostos macios nos minutos finais e, a partir daí, começaram a baixar os tempos. No final, Brad Binder marcou 01min31s628 com a KTM, fazendo a melhor marca do dia. A Honda, que vem fortemente desfalcada para o GP, sem as presenças de Cal Crutchlow e Stefan Bradl, ainda terminou em segundo com Takaaki Nakagami, que ficou a apenas 0s002 do tempo do sul-africano. O Top 5 da sessão ficou separado por menos de um décimo. O líder do TL1, Fabio Quartararo, foi o terceiro, a 0s016 de Binder, com Maverick Viñales em quarto, a 0s041 e Pol Espargaró em quinto, a 0s071. Valentino Rossi ficou em 12º, pouco a frente do vencedor do GP de San Marino, Franco Morbidelli, que terminou em 14º. O líder da temporada, Andrea Dovizioso, foi apenas o 18º no TL2 e segue com o tempo na primeira sessão do dia como o seu melhor. Com duas sessões de treinos livres concluídas, o Top 10 no momento, garantindo vaga no Q2 da classificação do sábado é: Binder, Nakagami, Quartararo, Viñales, Espargaró, Morbidelli, Mir, Oliveira, Petrucci e Zarco. No combinado de tempos, Dovizioso é o 12º e Rossi o 14º. A MotoGP volta à pista apenas no sábado. Antes do treino classificatório, marcado para 09h, ainda haverá o terceiro treino livre, que será determinante para a formação dos grupos da classificação,

Confira os resultados do TL2 do GP da Emilia Romagna da MotoGP:

