MotoGP: Quartararo se preocupa com a moto "perfeita" da Suzuki

A MotoGP se prepara para mais um final de semana no circuito de Misano, agora para o GP da Emilia Romagna e o ex-líder do campeonato, Fabio Quartararo tem mais uma preocupação na sua cabeça além dos problemas da Yamaha: a boa forma da Suzuki, com ele chamando a GSX-RR de "perfeita".

No GP de San Marino, Joan Mir brigou pelo pódio no final da prova, ultrapassando Valentino Rossi na última volta para conquistar o terceiro lugar, enquanto Álex Rins ficou próximo do italiano da Yamaha.

Isso veio após um segundo lugar de Mir no GP da Áustria, além da boa performance do espanhol na Estíria, antes da bandeira vermelha interromper a prova e mudar a ordem das forças. Mir, que não tinha um pneu novo para a relargada, foi apenas o quarto.

A Suzuki impressionou no Red Bull Ring, com seu pacote não ficando muito atrás das Ducatis e das Hondas nas retas. E com a expectativa de uma prova mais próxima neste fim de semana em Misano, Quartararo expressou preocupações sobre a ameaça dos rivais à Yamaha.

"Sim, estou preocupado porque eles são rápidos nas retas, são rápidos na aceleração na hora da ultrapassagem, são rápidos no geral", disse. "Mir está com a confiança em alta, e não é fácil para nós porque não estamos um pouco para trás e eles tem a melhor moto no geral, a moto perfeita".

"No geral, unindo chassi, potência do motor, acho que ela é ótima, de pilotagem também".

Já Mir se afastou um pouco dos comentário de Quartararo, citando que a Yamaha está "conquistando pole positions e o vencedor da última prova foi uma Yamaha".

"Eu não sabia que Fabio havia andado com a minha moto", brincou Mir. "É legal ouvir de alguém que conhece a minha moto melhor que eu mesmo. O que eu posso dizer, é óbvio que a moto dos outros é melhor que a sua própria, com certeza".

"Mas, no momento, quem está conquistando poles é ele e a vencedora da última prova foi uma Yamaha. Então eu não sei se tenho uma resposta para isso. Sim, eu sinto bem e temos um bom pacote, acho que estamos em um bom nível. Certamente estou pronto para brigar com eles".

