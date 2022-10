Carregar reprodutor de áudio

O GP da Austrália de MotoGP foi importante para o campeonato. A liderança, que antes era de Fabio Quartararo, passou de mãos e Francesco Bagnaia assumiu a primeira colocação abrindo 14 pontps de vantagem. Na pista, a vitória ficou com Alex Rins - o sétimo piloto diferente a vencer na no ano - e o pódio foi composto por Marc Márquez - o pódio de 139 na categoria e seu primeiro da temporada - e Pecco Bagnaia.

Completaram o top 10: Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini, Jorge Martin, Johann Zarco, Aleix Espargaró e Brad Binder.

A largada do GP da Austrália não apresentou grandes emoções, uma vez que as posições se mantiveram a mesma - Fabio Quartararo até ensaiou um ataque, assumindo a terceira colocação, mas não durou por muitos metros. Entre os dois primeiros, Jorge Martin conseguiu segurar o ímpeto de Marc Márquez.

Na volta quatro da corrida, o atual campeão mundial errou sozinho, a moto trepidou e ele foi parar fora da pista. Com o erro, o francês que era sexto colocação caiu para o fundo do pelotão e viu a situação na tabela do campeonato se complicar - a liderança indo embora e a diferença, negativa, abrindo para 14 pontos.

Durante a nona volta, Alex Márquez cometeu um erro semelhante ao de Quartararo, tocou no Luca Marini, mas não conseguiu controlar sua Honda, com isso, o espanhol acabou acertando Jack Miller e os dois voaram para fora da moto, com Márquez precisando de atendimento médico.

Uma volta depois, Quartararo, sozinho, caiu e abandonou a prova restando 17 voltas para o fim colocando fim na tentativa de se manter líder e terminar mais uma etapa à frente de Pecco Bagnaia. Lá na frente, Rins ultrapassou Márquez e assumiu a segunda colocação, já pressionando o líder Martin.

Na volta 14 - restando 14 para o fim - o pódio era totalmente diferente da primeira fila inicial: Bagnaia em primeiro, Rins em segundo e Márquez em terceiro. Volta após volta a briga pela terceira posição entre Márquez e Rins se intensificava com troca de posição de forma frenética a cada volta completada.

Na última volta, a briga entre o top três - que se manteve por mais da metade da corrida - foi de tirar o fôlego. Rins atacou Bagnaia, que na tentativa de se proteger acabou perdendo posição também para Márquez. No fim, Alex Rins assumiu a liderança e levou a Suzuki para vitória, Márquez cruzou a linha em segundo lugar e o novo líder do campeonato, Pecco Bagnaia, completou o pódio.

​

Os riscos que a Red Bull corre em função da quebra do teto de gastos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: