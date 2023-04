Carregar reprodutor de áudio

As duas principais categorias do esporte a motor mundial podem realizar um histórico evento conjunto, mas apenas no futuro. O CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, deixou a porta aberta para a realização de um fim de semana conjunto entre Fórmula 1 e MotoGP, mas com um prazo largo para que isso aconteça.

Há anos os fãs das duas categorias pedem a realização de um evento conjunto dos dois mundiais, mas há várias questões que impedem que os planos sejam levados adiante, como as diferenças nos calendários, a necessidade de um paddock grande o suficiente para abrigar todas as equipes, além de questões comerciais com os patrocinadores.

Mas a passagem de Stefano Domenicali, CEO da F1, durante a abertura da temporada da MotoGP em Portugal no fim de março, deu novo gás à essa discussão, com Ezpeleta não descartando a possibilidade.

"É algo que passou pela minha mente e a de Stefano, mas, no momento, não tem como ser feito", disse Ezpeleta ao SoyMotor.

De acordo com o CEO da Dorna, os contratos atuais dos circuitos com a MotoGP impediriam a realização de um evento conjunto antes de 2027.

"Vamos estudar, porque não é algo simples. Há questões de segurança, porque nossos parâmetros nem sempre coincidem com os deles. Há também problemas com os patrocinadores".

