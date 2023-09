MotoGP revela calendário recorde para 2024 com 22 etapas

A MotoGP revelou nesta quarta-feira (27) seu calendário para a temporada 2024 com um recorde de 22 etapas previstas, incluindo a segunda tentativa do GP do Cazaquistão e o retorno da etapa de Aragón.

A temporada 2024 começa no dia 10 de março com o GP do Catar, que retorna ao posto de abertura após ser jogada para o fim do ano em 2023 devido à reformas no circuito de Losail. Na sequência, a MotoGP viaja com as etapas de Portugal, Argentina e Américas, com as duas últimas em sequência.

A partir do GP da Espanha, a MotoGP inicia sua turnê europeia em um ano que marca o retorno das quatro etapas espanholas com a volta de Aragón, junto de Barcelona e Valência, que encerra a temporada em novembro.

A sequência europeia é interrompida pela segunda tentativa de realizar o GP do Cazaquistão no circuito de Sokol. A expectativa era de correr lá em julho deste ano, mas o atraso nas obras levou ao cancelamento da etapa.

Após o Cazaquistão, a MotoGP fecha a primeira metade do ano com as etapas da Holanda e da Alemanha antes da pausa de verão de três semanas, com o retorno no GP da Grã-Bretanha no começo de agosto.

Após o GP de San Marino, a MotoGP inicia sua turnê asiática com seis corridas em duas rodadas triplas. Mesmo com expectativas de adiar a etapa no ano, o GP da Índia abre essa sequência em conjunto com Indonésia e Japão. A categoria ainda passa por Austrália, Tailândia e Malásia antes de voltar à Europa para a final em Valência no dia 17 de novembro.

A pré-temporada de 2024 acontecerá ao longo de cinco dias: 06 a 08 de fevereiro em Sepang, na Malásia, e 19 e 20 do mesmo mês em Losail, no Catar.

Um destaque negativo do calendário é o alto número de choques com a F1 em 2024: 11 GPs de ambas as categorias serão realizados nos mesmos finais de semana, representando 50% da temporada da MotoGP. Para o público brasileiro, há outro agravante ao considerar que seis desses choques representam corridas em fusos horários distintos (madrugada x manhã).

A MotoGP também confirmou que o novo circuito húngaro de Balaton Park foi adicionado à lista de pista reservas, mas ainda dependendo de homologação pela FIM.

Confira o calendário completo da MotoGP 2024:

10 de março GP do Catar Losail 24 de março GP de Portugal Portimão 7 de abril GP da Argentina Termas do Rio Hondo 14 de abril GP das Américas

Austin 28 de abril GP da Espanha Jerez 12 de maio GP da França Le Mans 26 de maio GP da Catalunha Barcelona 2 de junho GP da Itália Mugello 16 de junho GP do Cazaquistão Sokol 30 de junho GP da Holanda Assen 07 de julho GP da Alemanha Sachsenring 04 de agosto GP da Grã Bretanha Silverstone 18 de agosto GP da Áustria Red Bull Ring 01 de setembro GP de Aragón Motorland 08 de setembro GP de San Marino Misano 22 de setembro GP da Índia Buddh 29 de setembro GP da Indonésia Mandalika 06 de outubro GP do Japão Motegi 20 de outubro GP da Austrália Phillip Island 27 de outubro GP da Tailândia Buriram 3 de novembro GP da Malásia Sepang 17 de novembro GP de Valência Ricardo Tormo

Os 'choques' da Fórmula 1 com a MotoGP em 2024

Data Fórmula 1 MotoGP 09 de março GP da Arábia Saudita (corrida no sábado) GP do Catar 24 de março GP da Austrália GP de Portugal 07 de abril GP do Japão GP da Argentina 26 de maio GP de Mônaco GP da Catalunha 30 de junho GP da Áustria GP da Holanda 07 de julho GP da Grã-Bretanha GP da Alemanha 01 de setembro GP da Itália GP de Aragón 22 de setembro GP de Singapura GP da Índia 20 de outubro GP dos Estados Unidos GP da Austrália 27 de outubro GP do México GP da Tailândia 03 de novembro GP de São Paulo GP da Malásia

