MotoGP: Rins fratura o braço e desfalca Suzuki no GP da Catalunha

A Suzuki terá uma importante baixa no GP da Catalunha da MotoGP neste fim de semana. Álex Rins está fora do final de semana após quebrar o rádio, osso do braço direito, nesta quinta, em um incidente durante um treinamento.

Rins estava andando de bicicleta no circuito de Barcelona quando caiu, fraturando o braço direito.

Após exames no Hospital Universitário Dexeus, em Barcelona, o afastamento de Rins da etapa da Catalunha foi oficializado. Sua fratura foi estabilizada e ele passará por uma cirurgia na sexta-feira.

A notícia vem como um novo golpe nas esperanças de Rins de se colocar na luta pelo título. O espanhol da Suzuki vem em uma má fase, com quatro quedas sucessivas que já o deixaram 82 pontos atrás do líder Fabio Quartararo.

"Álex Rins não disputará seu GP de casa após um acidente de ciclismo", anunciou o comunicado da Suzuki. "O piloto da Suzuki infelizmente ficará de fora do GP da Catalunha devido a um infeliz acidente sofrido durante um treinamento nesta manhã com sua moto na pista".

"O espanhol caiu durante uma volta de treinamento e, como resultado, sofreu danos em seu braço direito, com uma grande área de contusão e dor. Ele foi rapidamente levado ao hospital para mais exames, que revelaram uma fratura no osso rádio".

"A fratura foi imobilizada e amanhã ele passará por uma cirurgia corretiva pela manhã. Novas informações serão divulgadas em boletins".

A Suzuki não confirmou se colocará na pista um substituto para Rins neste fim de semana. A possibilidade é que sua vaga fique com o piloto de testes Sylvain Guintoli, que andaria com a GSX-RR na montadora na segunda, em um teste agendado.

Rins não terá muito tempo para se recuperar antes da próxima corrida, o GP da Alemanha em Sachsenring em 20 de junho antes do GP da Holanda, em Assen, na semana seguinte.

Essa é a segunda temporada consecutiva em que Rins é forçado a perder corridas devido a lesões. No ano passado, ele perdeu o GP da Espanha ao sofrer uma fratura no ombro devido a uma queda durante a classificação.

