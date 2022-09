Carregar reprodutor de áudio

Apenas 17 pontos separam os três primeiros classificados do Campeonato Mundial de MotoGP de 2022 e faltam apenas cinco corridas para terminar a temporada, situação que no passado teria gerado muita tensão e que, pelo contrário, este ano está mais calma, entre Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e Aleix Espargaró, como uma festa de aniversário num parque infantil.

Marc Márquez admitiu, esta sexta-feira em Motegi, que se estivesse nessa luta, como tem estado muitas vezes até à lesão em 2020, "jogaria as cartas de forma diferente".

"Isso me lembra um pouco da minha luta com Andrea Dovizioso, me dei bem, com sorrisos, mas a tensão era perceptível. A 'bondade' que existe agora é porque ainda não experimentamos um corpo a corpo real, na última volta. Sim, Aconteceu aquele na Holanda entre Aleix Espargaró e Fabio Quartararo, mas como (Aleix) voltou, a situação foi camuflada um pouco, mas eles vão saber. Quando estou nessa situação, jogo as cartas de maneira diferente", confessou o piloto da Honda.

Marc se viu em inúmeras batalhas como essa, especialmente com Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, e a postura não teve nada a ver com isso.

"A melhor guerra mental, como disse Doohan, está na pista, se você esmagá-los lá eles podem se vestir como quiserem, e no final você os esmaga. Agora estou longe desse nível, mas pelo que vejo é difícil entender que cartas cada um está jogando. Vejo Pecco muito convencido, Fabio sabe que eles vêm de trás e vai ser difícil, mas ele está pegando mais do que tem, e Aleix é quem não tem pressão, o problema é bem-vindo, ele tira toda a pressão porque já está indo bem por estar onde está", encerrou a questão.

Tal como aconteceu em Aragão, o comparecimento de Márquez perante os meios de comunicação sofreu um atraso que desencadeou alguns alarmes devido ao estado físico do corredor, alarmes infundados.

"É normal, já aconteceu em Aragão e peço desculpas, a reunião (técnica) foi um pouco longa porque antes eu tinha que aplicar o gelo, porque se eu esperasse até o final teria feito depois de mais de uma hora, e é mais eficaz fazê-lo apenas quando você termina de treinar, é por isso que estamos atrasados", desculpou-se.

Apesar do fato de que o piloto da Honda tranquilizou as pessoas, ele admitiu que o desconforto, desta vez, tinha sido mais intenso.

"Neste circuito já notei que o desconforto no ombro é maior, e quando você começa a notar é preciso parar antes que piore", acrescentou.

No final do dia, Márquez conseguiu colocar finalizar entre os seis primeiros pilotando com a borracha macia e dando voltas mais rápidas no final da sessão.

"Eu não esperava dessa vez, gostei porque faz muito tempo que não faço sozinho e se tiver que fazer da próxima vez, eu faço. Já saí, senti-me bem, fui sozinho todo o treino e aproveitei. A verdade é que me senti muito melhor do que o esperado, principalmente ao nível da condução. Estou longe de fazer voltas consecutivas lá. Mas o importante agora é que em stints de quatro ou cinco voltas eu possa pilotar bem, como eu quero”.

A previsão do tempo é que chova no sábado e no domingo a corrida será em pista seca, o que reduzirá o tempo de preparação para a prova e oferecerá oportunidades para quem, como Marc, souber aproveitar situações complicadas.

"Não sei o que vai acontecer, porque vimos hoje que todos saíram e desde o início foram rápidos. O que pode me beneficiar é se chover no sábado, como dizem, porque se for no água que você não pressiona tanto fisicamente. Hoje eu fui com tudo desde o início, porque amanhã eles falaram que vai chover cem por cento com certeza e vai ser difícil manter o ritmo", concluiu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Casco de Marc Márquez, Repsol Honda 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 8 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

VÍDEO: O rumor sobre da Matta comandar a Audi na F1

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?