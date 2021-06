Vencer na Alemanha é rotina para Marc Márquez desde 2010, quando iniciou sua sequência, que dura até hoje, de vitórias no circuito Sachsenring. No entanto, o triunfo deste domingo (20) foi mais "emocional" que de costume pois veio em um momento que o hexacampeão da MotoGP passa por dificuldades desde seu acidente em 2020.

Márquez quebrou gravemente o úmero direito no GP da Espanha do ano passado, que exigiu três operações e o excluiu de toda a temporada. Ele tem lutado desde seu retorno à categoria em abril com a condição física, mas sentiu que a pista onde ele está invicto ofereceria uma grande oportunidade no pódio devido ao seu traçado anti-horário.

E ele estava certo. O espanhol assumiu a liderança na segunda volta do GP da Alemanha, resistiu à pressão de Miguel Oliveira, da KTM, e selou sua primeira vitória em 581 dias.

O piloto da Honda admitiu que quando começou a chover cedo, pensou: "é a minha corrida” e diz que o resultado é apenas o início da volta aos primeiros lugares da MotoGP.

“É um dos momentos mais importantes e mais difíceis da minha carreira. Hoje eu sabia que era uma grande oportunidade”, disse Márquez enquanto segurava as lágrimas. Não foi fácil porque estou vindo de uma situação difícil, três abandonos seguidos, mas eu disse que hoje era o dia."

“Antes de vir para este fim de semana, pensei: 'ok, vou tentar lutar pelo pódio e ficar perto dos tops', mas a vitória era uma possibilidade pequena, com as condições perfeitas iria tentar. E quando vi algumas quedas nas voltas quatro e cinco, senti que era a minha corrida."

Para ele, a prova se dividiu em duas partes: “Mesmo quando começou a chuva apertou, eu acelerei ainda mais, era hora de arriscar. Quando passei aquele momento, começou a segunda corrida, que foi contra o Miguel [Oliveira].

“Ele pressionou muito, e foi muito difícil manter a concentração por causa de todas as memórias, as dificuldades do ano passado estavam lá, mas conseguimos e faremos de novo. Estamos em uma situação difícil, mas vamos tentar nos manter no mesmo nível.”

Marc Márquez venceu as últimas 11 corridas que disputou em Sachsenring nas classes 125cc, Moto2 e MotoGP.

