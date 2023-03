Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da MotoGP continua apenas cinco dias após a dramática rodada de abertura da em Portugal, com a primeira sessão de 45 minutos do fim de semana da Argentina ocorrendo em condições secas sob nuvens cinzas ameaçadoras.

E a liderança ficou com a Aprilia no primeiro treino livre. Maverick Viñales terminou o TL1, 0.284 segundos à frente do seu companheiro de equipe e último vencedor da corrida na Argentina em 2022, Aleix Espargaró.

Com a chuva ameaçando os treinos, os minutos finais da prática livre foram uma mini classificação, com Viñales marcando 1m39.207s com um pneu médio novo. O 1m39.491s de Espargaró garantiu a dobradinha para a Aprilia, com o lesionado Jorge Martín completando os três primeiros.

Como parte da reformulação do novo formato para 2023, devido à implementação de corridas de velocidade, os tempos combinados no final das duas sessões de sexta-feira determinaram quem vai direto para a disputa da pole no quali e quem deve enfrentar a fase eliminatória do Q1.

E com as condições meteorológicas incertas na sexta, os últimos oito minutos do TL1 produziram um modo 'mini-ataque' de tempo com o grid equipado com pneus médios novos - a opção mais macia disponível na Argentina neste fim de semana.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Enquanto isso, o campeão mundial de 2021, Fabio Quartararo, ficou em 15º. O francês lutou durante todo o TL1 1 com problemas de aderência traseira enquanto acelerava nas curvas e terminou a primeira sessão do dia a 0,909s do ex-companheiro de equipe da Yamaha.

Marc Márquez e Miguel Oliveira estão fora de ação neste fim de semana após a colisão em Portugal, enquanto Enea Bastianini, da Ducati, também está ausente depois de quebrar o ombro em um acidente na corrida sprint da semana passada.

Pol Espargaró, da Tech3, continua se recuperando de sua violenta queda no FP2 em Portugal na semana passada e ficará afastado, com o ex-piloto de MotoGP Jonas Folger pronto para substituí-lo no GP das Américas em duas semanas.

O TL2 para o GP da Argentina de 2023 começa às 15h (Brasília).

TL1 resultados:

