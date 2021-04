A MotoGP deu o pontapé inicial para a terceira etapa de 2021, o GP de Portugal, nesta sexta-feira. E no primeiro treino livre em Portimão, a liderança ficou com Maverick Viñales, mas o grande destaque foi Marc Márquez, que terminou em terceiro em seu retorno ao grid após nove meses afastado.

Esse foi o primeiro contato de Márquez com a RC213V da Honda após 265 afastado da categoria, desde sua tentativa precoce de retorno no GP da Andaluzia, em Jerez, apenas quatro dias após a primeira cirurgia feita por conta da fratura em seu braço direito.

A chuva que caiu no Algarve durante a noite deixou partes do traçado molhadas, o que fez com que as primeiras voltas do dia fossem até 15 segundos mais lentas que as do ano passado.

Com 16 minutos de sessão, Viñales colocou a Yamaha no topo com 01min44s777, superando o atual campeão Joan Mir com sua Suzuki e, pouco depois, o espanhol entrou em uma disputa pela ponta com Francesco Bagnaia, da Ducati.

Próximo do fim, Márquez chegou a liderar rapidamente a sessão, com 01min43s544, mas rapidamente foi superado por Bagnaia, que marcou 01min42s934.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Em meio a várias voltas rápidas no fechamento da sessão, parecia que Márquez roubaria as manchetes, liderando com 01min42s378 em sua última saída, mas o espanhol acabou sendo superado por dois compatriotas: Viñales, que marcou 01min42s127 e Álex Rins, que ficou a 0s151 com a Suzuki.

Márquez conseguiu manter a terceira colocação, a 0s251 de Viñales e logo a frente de seu companheiro de Honda, Pol Espargaró, enquanto o líder do campeonato, Johann Zarco, foi o quinto com a Pramac Ducati.

Bagnaia acabou em sexto, a frente de Fabio Quartararo e Jack Miller. Álex Márquez e Danilo Petrucci completaram o top 10, a frente de Valentino Rossi, em 11º. O campeão Joan Mir foi o 13º com a Suzuki, logo a frente de Franco Morbidelli, enquanto o vencedor do ano passado, Miguel Oliveira, ficou apenas na 17ª posição.

A MotoGP volta à pista de Portugal nesta sexta para o segundo treino livre a partir das 10h10. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Portimão.

Confira os resultados do TL1 da MotoGP em Portugal:

