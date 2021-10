A Yamaha anunciou que a renomeada RNF Racing Team será sua equipe satélite oficial a partir de 2022, com opções que se estendem até 2023 e 2024. O time substituirá a atual Petronas Sepang Racing Team, que anunciou no mês passado que deixaria as três classes do campeonato mundial de MotoGP.

O atual chefe, Razlan Razali, permanecerá no comando, embora se pensasse que o diretor Johan Stigefelt também continuaria - embora uma rixa entre os dois tenha surgido.

Durante o fim de semana do GP de San Marino, a RNF Racing foi anunciada para 2022 - incluindo os acordos com a Yamaha. Andrea Dovizioso, que regressou à MotoGP com a SRT, assinou diretamente com a marca japonesa para 2022 para rodar com uma moto de fábrica na sua equipe satélite, mas não foi mencionado ao longo do lançamento da RNF.

Porém, antes do GP da Emília-Romanha em Misano, as peças estão finalmente se encaixando com a Yamaha anunciando sua continuação com a equipe de Razali em 2022.

"Estamos muito satisfeitos por estender a nossa parceria com a agora renomeada RNF MotoGP Team", disse o chefe da fabricante, Lin Jarvis, sobre uma parceria que começou com a SRT em 2019.

"Quando Razlan Razali e a Sepang Racing Team embarcaram na sua aventura na categoria no final de 2018 e no início de 2019, ninguém podia esperar como iriam conquistá-la de surpresa."

Razlan Razali and Lin Jarvis

"A impressionante temporada de 2019 e os resultados excepcionais de 2020 sublinham o profissionalismo e a qualidade desta equipe que em breve será rebatizada de RNF MotoGP Team. O DNA central permanece, então estamos confiantes em continuar com eles como nosso time satélite oficial com suporte."

"Além disso, a Yamaha sempre foi clara que quer continuar a ter quatro motos no total no grid da MotoGP: duas na de fábrica e duas na independente."

"Faremos o nosso melhor para apoiar a recém-fundada RNF Racing Ltda. a atingir os seus objetivos e fornecer estrutura para futuros talentos entrarem no mundo da Yamaha."

A marca também anunciou que assinou com Darryn Binder para ingressar na RNF Racing para a temporada de 2022, com opção de estender para 2023. Ele será o primeiro piloto desde Jack Miller em 2015 a saltar diretamente da Moto3 para a categoria rainha.

"Estou extremamente grato por esta oportunidade, pois tem sido um sonho de toda a vida correr na MotoGP", disse o futuro estreante. "Definitivamente, não esperava dar o salto direto da Moto3 para a classe mais alta, mas acredito que estou pronto para o desafio e para colocar todo o trabalho duro em 2022."

"O objetivo no início será apenas encontrar o meu passo na classe grande e aprender o máximo possível para ficar cada vez mais forte ao longo da minha temporada de estreia."

"Gostaria de dizer um grande 'obrigado' à Yamaha e à RNF MotoGP Team por tudo o que fizeram para tornar isto possível, bem como a todos os que estiveram envolvidos para me levar a este ponto. Agora estou ansioso por rodar com a Yamaha YZR-M1 pela primeira vez no final desta temporada."

O último lançamento da RNF na quinta-feira não mencionou Stigefelt, mas confirmou Wilco Zeelenberg como gerente da equipe. A equipe também confirmou um acordo de patrocínio do título de três anos com a marca italiana WITHU.

Your browser does not support the audio element.

