A MotoGP voltou a Misano apenas um mês após a última visita, devido ao cancelamento do GP da Malásia, que seria realizado neste fim de semana. E em uma etapa que pode render o título de 2021 a Fabio Quartararo, o piloto da Yamaha não teve o melhor dos dias na pista molhada, enquanto a Ducati começa bem, tendo Jack Miller como o mais rápido da sexta.

Quartararo tem 52 pontos de vantagem para Francesco Bagnaia e, caso termine à frente do rival em Misano, garante o título com duas corridas de antecedência.

O grid encontrou condições mais frias para o TL1, com a chuva no começo da manhã deixando a pista molhada.

As condições eram tão adversas que Álex Márquez, da LCR Honda, e Brad Binder, da KTM, sofreram quedas nas curvas 2 e 8 já nos primeiros minutos. Mas outra KTM, a Tech3 de Iker Lecuona, determinou o ritmo no começo, com 01min46s696.

Com a pista melhorando e os pilotos ganhando confiança, os tempos começaram a cair e a liderança passou por diversas mãos. Mas, com 30 minutos no relógio, a chuva voltou a cair enquanto Miller liderava com 01min43s999.

Apenas nos minutos finais que o tempo de Miller passou a ser ameaçado. No final, foi Johann Zarco quem terminou o TL1 na frente com 01min42s374, feito em sua última volta. O francês terminou quase 1s5 à frente do segundo colocado, Marc Márquez, enquanto Jack Miller foi o terceiro, à frente de Jorge Martín e Franco Morbidelli.

Vice-líder, Francesco Bagnaia foi o sexto, enquanto Valentino Rossi, em sua última corrida em solo italiano, foi o 12º e o líder do Mundial, Fabio Quartararo, foi apenas o 18º, terminando mais de 3s atrás de Zarco.

Confira os resultados do TL1 da MotoGP em Misano:

A chuva do TL1 desapareceu para o TL2, mas a pista de Misano seguiu molhada para a sessão da tarde. Com condições melhores, os tempos caíram rapidamente, com Miller fazendo a melhor volta do dia.

O australiano abriu a sessão já marcando tempos na casa de 01min41s575, abrindo 1s em relação à marca de Zarco no TL1. Posteriormente, ele baixou ainda sua volta para 01min41s305, tempo que não foi desafiado por mais ninguém até o fim da sessão.

Mesmo com a pista secando ao longo dos 45 minutos, Miller terminou ainda quase 1s à frente de Zarco, que foi o segundo, com Aleix Espargaró colocando a Aprilia em terceiro. Completaram o top 5 duas motos da KTM: Iker Lecuona e Miguel Oliveira.

Francesco Bagnaia foi o oitavo, 1s364 atrás do tempo de seu companheiro de equipe após cometer um erro em sua última volta rápida.

Considerando a combinação dos resultados nos dois TLs, Marc Márquez se encontra na disputa do Q1 na classificação, em 14º. Outro nome importante que, por enquanto, disputará a primeira parte da sessão do sábado é o líder Fabio Quartararo, apenas na 16ª posição.

Confira os resultados do TL2 da MotoGP em Misano:

