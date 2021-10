MotoGP: Condição física de Márquez está melhor, mas "de forma lenta"

O piloto da Honda na MotoGP, Marc Márquez, disse que a condição física do seu ombro direito continua a melhorar depois da vitória em Austin, mas ainda de forma "muito lenta". O espanhol chega ao GP da Emília-Romanha deste fim de semana em Misano depois de uma vitória dominante no Circuito das Américas, conhecido como um de seus melhores.

O layout anti-horário do traçado texano se adapta melhor a ele em geral, mas mais ainda em 2021, dadas as limitações que tem em recuperação após a quebra de braço que ameaçou sua carreira na temporada passada. Apesar disso, o hexacampeão da categoria rainha tem lutado regularmente pelos cinco primeiros nas últimas provas, que é algo que ele "previu", mas que ainda está longe do nível que deseja.

"Sim, eu continuo melhorando, mas muito lentamente", disse Márquez quando questionado se ele se sentia melhor após a vitória em Austin. "O retorno é difícil, mas mesmo assim, consegui rodar de maneira aceitável e subi ao pódio três vezes em 2021."

"Ainda assim, não é o desempenho que eu gostaria, então ainda precisamos continuar trabalhando. O que eu previa nesta segunda parte da temporada é o que está acontecendo: estou mais perto das cinco primeiras posições, mais perto dos melhores. Essa era a meta e, no momento, posso alcançá-la todos os fins de semana."

Márquez antecipou um fim de semana difícil na última vez que a MotoGP visitou Misano para o GP de San Marino em setembro, mas saiu com um quarto lugar. Melhor do que o esperado em uma pista predominantemente para destros.

Mais uma vez, ele tem os olhares voltados ao top 5 no regresso à Itália, mas espera obter ganhos maiores e também na pista do Algarve no sentido horário no próximo mês.

"Claro, chego a Misano com a sensação do teste e não da corrida de Austin, porque sabemos que lá é um circuito especial e ainda sinto uma grande diferença entre as curvas à esquerda e à direita." reiterou Márquez. "De qualquer forma, em San Marino foi melhor do que esperávamos antes da corrida."

"Terminei em quarto lugar, um resultado que não esperava naquele domingo. Neste fim de semana tentaremos dar mais um pequeno passo. Ficar entre os cinco primeiros seria um bom resultado. Aqui em Misano e Portimão gostaria de ser um pouco mais rápido, nestes circuitos predominantes para a direita."

