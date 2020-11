MotoGP: Yamaha é investigada por uso de motores ilegais

A Yamaha está sendo investigada por supostamente utilizar motores ilegais durante o fim de semana do GP da Espanha em Jerez, segundo apurado pelo Motorsport.com.

O início da temporada da Yamaha foi ofuscado por problemas de confiabilidade com seus motores, depois que Valentino Rossi e Franco Morbidelli, da Petronas SRT, abandonaram nos GPs da Espanha e da Andaluzia.

A análise realizada na época atribuiu os problemas a um lote defeituoso de válvulas de um fornecedor secundário.

Devido às regras de congelamento do motor, a Yamaha não pôde retirar a vedação de seus motores para corrigir isso totalmente.

Acontece que a Yamaha solicitou a possibilidade de abrir alguns dos motores selados para substituir as válvulas existentes por outras diferentes, o que não foi realizado porque os responsáveis ​​da Yamaha não apresentaram a documentação exigida. Os membros da Associação de Fabricantes solicitaram uma carta do fornecedor da válvula, presumindo um erro de fabricação.

Desde Jerez, sabe-se que os pilotos Yamaha têm rodado com os motores com rotação ligeiramente mais baixas para evitar novos problemas.

Nem todos os motores de Rossi, Morbidelli, Maverick Viñales e Fabio Quartararo apresentavam as válvulas ilegais.

Agora, a Yamaha está sendo investigada por utilizar um motor com válvulas que não estão no motor de amostra submetido à direção técnica da MotoGP.

Uma sanção pode ter grandes repercussões nas esperanças de campeonato da Yamaha, com Quartararo, Viñales e Morbidelli brigando com Joan Mir, da Suzuki, com três etapas para o fim.

Quartararo venceu as duas primeiras de Jerez, com Viñales atrás dele em ambas, com Quartararo, Viñales e Morbidelli vencendo mais quatro corridas entre eles - tornando a Yamaha a fabricante de maior sucesso nesta temporada.

Todos os pilotos da Yamaha já utilizaram seus cinco motores nesta temporada, embora Viñales pareça estar se esforçando ao máximo por ter colocado mais milhagem nos seus quarto e quinto motores. Se ele for forçado a abrir um sexto motor nas últimas três corridas, será forçado a largar no pitlane.

A Yamaha ainda não comentou a investigação.

