A temporada 2023 da MotoGP ainda não começou oficialmente e a Yamaha já vive dias de pesadelo. A montadora japonesa está tendo dificuldades para homologar a carenagem da moto de 2023 por ser um pouco mais larga que o permitido pelo regulamento da categoria.

Segundo o regulamento, as montadoras precisam homologar uma carenagem antes do início da temporada, antes do primeiro treino livre da etapa de abertura do campeonato, que acontece no fim do mês.

Para o restante do ano, eles podem trazer uma atualização, que pode ser intercambiada com a primeira durante o campeonato.

A Yamaha pediu aos delegados técnicos da FIM o dispositivo usado para medir o tamanho máximo das carenagens para homologação, já que o modelo é considerado mais largo que o determinado pelas regras

A largura dessa carenagem, que inclui a asa dianteira / guarda-lama, é determinada por um dispositivo metálico sobre o qual a moto deve ser colocada, sem um mínimo toque nas paredes da carenagem, como pode ser visto na imagem abaixo.

Em 2019, a Suzuki chegou à primeira corrida do ano com uma carenagem que não cumpria o regulamento, então todo o trabalho aerodinâmico acabou ficando exposto. A equipe precisou reduzir o tamanho do modo comum, com uma serra.

"Agora, nossas duas preocupações são os tempos de volta e escolher a carenagem", disse o diretor esportivo da Yamaha, Massimo Meregalli, ao Motorsport.com na sexta-feira. "Temos duas opções e precisamos escolher uma".

Esse problema é apenas mais um em uma grande lista de dores de cabeça para a Yamaha neste começo de 2023. No sábado, Fabio Quartararo chegou a admitir que a equipe "não estará pronta" para a abertura da temporada devido aos problemas vistos com a moto em Portimão, destacando a inabilidade da M1 em melhorar seu tempo com pneus novos como a maior preocupação.

