No último fim de semana, as motos da MotoGP aceleraram no circuito de Portimão, em Portugal, para os dois últimos dias da pré-temporada 2023. E em meio às novidades técnicas vistas pela pista, boa parte das atenções se voltaram para a Yamaha, que colocou em sua moto uma asa traseira no estilo de um carro de Fórmula 1.

No GP da Grã-Bretanha do ano passado, a Ducati surpreendeu o paddock com a introdução do que ficou conhecido como a "asa traseira estegossauro", com várias fendas verticais na parte traseira do assento.

A ideia de colocar um spoiler naquele ponto da moto foi introduzida no começo do ano pela Aprilia, que testou uma asa que lembra a de um carro, mas a montadora acabou deixando de lado a novidade pelo fato do resto do grid seguir o caminho trilhado pela Ducati.

A Yamaha testou a asa traseira em Valência nos testes de pós-temporada em novembro, mas rapidamente foi descartada por Fabio Quartararo. Nos testes de Sepang, em fevereiro, a montadora japonesa foi a única sem nenhum pacote aerodinâmico na traseira da moto.

Porém, para o teste em Portugal, a Yamaha trouxe duas novidades aerodinâmicas: um design "estegossauro" e um novo conceito similar ao da F1.

"Temos dois designs prontos para testar mas, no momento, ainda não tivemos a chance, e veremos se será possível aqui em Portimão", disse o chefe Massimo Meregalli ao Motorsport.com na sexta-feira em Portugal.

Com a asa estilo F1, a Yamaha buscava algo diferente da inovação da Ducati, cujo objetivo é fazer com que a moto faça curvas melhores em vez de melhorar a estabilidade na frenagem.

"Temos duas peças para testar, mas apenas dois dias para isso, então não sei se teremos tempo. A asa não é parte do pacote que será homologado, então pode ficar para depois", admite Meregalli, que ainda reconheceu que a nova peça é "realmente diferente do vimos até então" na Yamaha.

Para a Yamaha, a traseira da M1 não é sua principal preocupação em termos de aerodinâmica, já que a montadora ainda precisa finalizar o conceito dianteiro que será usado, com o primeiro design precisando ser homologado antes da etapa inaugural no fim do mês.

"Durante esses dois dias, temos que tomar uma importante decisão com a carenagem. Após Sepang, nossos pilotos optaram por deixar a decisão para Portimão. Eles trabalharam bastante na fábrica, em um nível que nunca havia visto em meus anos de Yamaha. Testamos diversas variações, com uma peça central diferente, e a decisão precisa ser tomada para que possamos homologá-la".

A peça deu as caras no domingo, durante as últimas horas da sessão. Mas, segundo Quartararo, a novidade não trouxe melhoras ao rendimento da moto, acreditando que a peça terá que ser aprimorada antes de realmente ser integrada à M1.

Além da peça aerodinâmica, a Yamaha está preocupada com o rendimento da M1 nas classificações, que foi chamado de "pesadelo" por Quartararo em Sepang.

"Em Sepang, o ritmo foi boom, mas não nas classificações, então temos que trabalhar nisso, com Fabio e Frankie [Franco Morbidelli] tendo que andar. Em Sepang, tínhamos muitas coisas para testar mas que não conseguimos dar mais que três voltas consecutivas, e Fabio não gosta disso, porque ele prefere não ter que mexer muito na moto durante um fim de semana de corrida".

