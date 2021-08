A Yamaha fez um anúncio chocante de que suspendeu Maverick Viñales do GP da Áustria de MotoGP deste fim de semana. Em um comunicado divulgado pela Yamaha na manhã de quinta-feira, antes da segunda corrida do Red Bull Ring neste fim de semana, a equipe disse que retirou a 'entrada' de Viñales da 11ª rodada do campeonato mais importante da motovelocidade.

A Yamaha diz que suspendeu Viñales por "operação irregular inexplicável da motocicleta" durante o GP da Estíria no último domingo, no qual Viñales terminou no pitlane devido ao que ele alegou ser vários problemas eletrônicos que estavam dando a ele uma mensagem "pitlane" em seu painel. A Yamaha afirma que sua decisão é baseada na análise de dados e concluiu que as ações de Viñales podem ter "potencialmente causado" danos ao motor.

Isso, por sua vez, poderia ter criado um risco sério para ele e para as pessoas ao seu redor. Ele não será substituído neste fim de semana e sua participação em outras corridas está sujeita a novas discussões na equipe.

“A Yamaha lamenta anunciar que a entrada de Maverick Viñales no evento austríaco de MotoGP deste fim de semana foi retirada pela equipe Monster Energy Yamaha MotoGP. A ausência segue-se à suspensão do piloto pela Yamaha devido ao funcionamento irregular inexplicável da moto por parte do piloto durante a corrida da Estíria do fim de semana passado."

“A decisão da Yamaha segue uma análise aprofundada de telemetria e dados nos últimos dias. A conclusão da Yamaha é que as ações do piloto podem ter potencialmente causado danos significativos ao motor, o que poderia ter causado sérios riscos ao próprio piloto e possivelmente representado um perigo para todos os outros pilotos na corrida. O piloto não será substituído no GP da Áustria."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“As decisões sobre as corridas futuras serão tomadas após uma análise mais detalhada da situação e mais discussões entre a Yamaha e o piloto." Este é apenas o capítulo mais recente na relação cada vez mais azeda entre a Yamaha e Viñales, que se deteriorou ao longo de 2021.

Depois de uma vitória convincente no GP do Catar, Vinales tem sofrido com sua M1 de fábrica e só conseguiu mais um pódio nesta temporada - terminando em segundo em Assen apenas uma semana depois de ter sido o último no GP da Alemanha.

Após a prova germânica, não ficou claro se Viñales realmente correria na Holanda, com a Yamaha pensando em colocar o piloto de testes Cal Crutchlow. De todo modo, a Yamaha anunciou na segunda-feira após Assen que havia concordado em liberar Viñales - a pedido do piloto - do último ano de seu contrato atual com a equipe japonesa, que expiraria no final de 2022.

Entende-se que ele vai ocupar um lugar na Aprilia, embora nada esteja ainda confirmado. Viñales teve uma boa largada no GP da Estíria do fim de semana passado antes da bandeira vermelha, com sua corrida se desfazendo na relargada. Ele estagnou sua M1 no grid e teve que partir do pitlane, lutando durante toda a corrida. Acabou por terminar no pitlane devido ao que ele alegou ser problemas elétricos.

Viñales afirmou após a corrida que a Yamaha mudou a embreagem da sua M1, o que foi um procedimento normal depois de alguns problemas em 2020, e que as sensações na sua moto mudaram completamente.

No Facebook, o pai de Viñales afirmou que a Yamaha estava deliberadamente sabotando as máquinas de seu filho. Viñales não disse nada semelhante, mas sugeriu à imprensa espanhola no domingo passado que sua relação com a gestão da Yamaha é ruim.

“Vamos ver”, disse Viñales. “Eu, com minha equipe, estou ótimo. Outra coisa é com os patrões, mas com minha equipe estou perfeito e grato porque aproveitamos ao máximo. Às vezes não sai como queríamos, mas é o que é. Temos de continuar a dar o máximo e, com sorte, até ao final do ano teremos a oportunidade de ter a moto que tive nas primeiras corridas”, completou o espanhol.

Desde que ingressou na Yamaha em 2017, Viñales lutou repetidamente com inúmeros problemas na M1 - falta de aderência traseira, falta de confiança à frente, sensação ruim nas primeiras fases das corridas com combustível cheio, além de largadas pobres.

A Yamaha fez inúmeras mudanças no pessoal da equipe de Viñales ao longo dos anos para tentar ajudá-lo, mais significativamente tirando o ex-chefe Ramon Forcada em favor do ex-chefe da equipe de Moto3 de Viñales, Esteban Garcia, em 2019. Em Barcelona, este ano, Garcia foi trocado por Silvano Galbusera, porém, entende-se que isso só piorou as tensões entre a administração e a Viñales.

EXCLUSIVO: BURTI rompe silêncio sobre F1: Hamilton é MAIS LIMPO que campeões como SENNA e SCHUMACHER

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: