MotoGP: Confira o novo traçado do Red Bull Ring para 2022

O Red Bull Ring revelou o design revisado de seu traçado para a temporada de 2022 da MotoGP, que agora contará com uma chicane na atual Curva 2 para melhorar a segurança do circuito austríaco.

O assunto foi posto em causa no ano passado após três corridas consecutivas com bandeira vermelha devido a incidentes graves - a última aconteceu no fim de semana mais recente, quando Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori sofreram um acidente violento na Curva 3.

O maior de todos ocorreu no GP da Áustria de 2020, quando Johann Zarco e Franco Morbidelli colidiram a 321 km/h. As motos voaram colina acima e por pouco não bateram na dupla da Yamaha, Maverick Viñales e Valentino Rossi, em uma cena assustadora.

Para impedir uma repetição disso tudo, foi colocada uma barreira que corre ao longo do lado de fora da Curva 3, enquanto grandes melhorias de segurança foram colocadas em discussão para a próxima temporada. Na quinta-feira, antes da etapa em Spielberg neste fim de semana, o Red Bull Ring revelou os designs de seu layout revisado que será usado pelo MotoGP a partir do próximo ano.

Os pilotos sairão da Curva 1 normalmente e seguirão em direção a onde a Curva 2 está atualmente, mas a partir de 2022 eles frearão e seguirão para a direita, depois para a esquerda por meio de uma chicane antes de continuar até a Curva 3.

Red Bull Ring new MotoGP layout Photo by: Red Bull Media House

O novo traçado visa reduzir a velocidade de aproximação para a Curva 3 e evitar que quaisquer incidentes graves ocorram novamente, como o de Zarco e Morbidelli em 2020. A construção terá início em novembro deste ano.

Já a Fórmula 1 continuará a usar o layout atual, embora a revisão tenha sido projetada em conjunto com a FIA e o órgão da MotoGP, a FIM.

A administração do circuito declarou: "O Red Bull Ring hospeda a F1 desde 2014 e o mundial de motos desde 2016. Desde então, centenas de milhares de fãs experimentaram inúmeros fins de semana de grandes corridas em Spielberg."

"A fim de melhorar ainda mais a atratividade e segurança do circuito do GP da Áustria, uma chicane será construída na área da segunda curva em coordenação com a FIA, FIM, Dorna e AMF. As obras começarão em novembro e seguirão durante o inverno para que a pista possa iniciar a temporada de 2022 com o novo traçado para duas rodas."

Pietro Fittipaldi fala sobre reais chances na F1, além de Indy, Stock Car e estreia na Porsche Cup

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: