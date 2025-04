MotoGP: Yamaha testará motor V4 em Valência nesta semana

A Yamaha planeja testar o motor V4 que vem desenvolvendo para sua máquina M1 de MotoGP em um teste privado em Valência na terça e quarta-feira desta semana, segundo o Motorsport.com.

Embora as concessões de teste desfrutadas pela marca permitissem que Fabio Quartararo e Alex Rins, a dupla de pilotos da equipe de fábrica, testassem o motor, espera-se que o trabalho em Valência fique a cargo de Augusto Fernández e Cal Crutchlow.

A Yamaha originalmente contratou Andrea Dovizioso para se concentrar nos testes de seu experimento com o motor V4, que já está em andamento há alguns meses. No entanto, o italiano não está apto a pilotar após uma queda que resultou em uma clavícula fraturada.

O Motorsport.com sabe que esta será a primeira vez que o motor V4 será testado em um circuito europeu. No início deste ano, ele fez sua estreia em uma sessão privada em Sepang, na Malásia. No entanto, esse teste contou com uma versão muito inicial, com muito trabalho ainda a ser feito nos componentes eletrônicos em particular.

Augusto Fernandez, Pramac Racing Foto de: Noushad Thekkayil - NurPhoto - Getty Images

A Yamaha é a única fabricante no grid atual cujas motos competem com um motor de quatro cilindros em linha. Mas a pressão de seus pilotos, que há muito tempo reclamam da falta de velocidade máxima, levou os engenheiros da Yamaha a buscar alternativas - incluindo uma mudança drástica no layout do motor.

"Se e quando a motocicleta com motor V4 for melhor do que a que estamos usando agora, então a apresentaremos", disse o chefe da Yamaha, Paolo Pavesio, ao Motorsport.com em fevereiro. "Mas não é realista pensar em fazer a mudança em 2025. Quando dermos essa moto aos pilotos de fábrica, temos que estar convencidos de que ela está em um bom nível".

Embora a Associação de Fabricantes de Motocicletas Esportivas (MSMA) tenha concordado com o congelamento das unidades de potência da MotoGP desde a primeira corrida desta temporada até o final de 2026, a Yamaha recebeu luz verde para trabalhar no projeto V4 com o atual motor de 1000cc. De acordo com os novos regulamentos, o esporte está mudando para um motor de 850cc que aparecerá em cena em 2027.

Para esse projeto, a empresa japonesa conta com o apoio da Marmotors, a empresa de engenharia dirigida por Luca Marmorini, renomado técnico com experiência na Fórmula 1.

Jerez foi planejado como o local para o teste desta semana, mas as inundações ao redor do local na Andaluzia forçaram o fechamento temporário da pista que sediará o GP da Espanha no próximo fim de semana.

Graças à regra que proíbe testes em um circuito 14 dias antes de um GP, Valência agora receberá protótipos da MotoGP pela primeira vez desde que graves inundações forçaram o cancelamento de sua corrida habitual de encerramento da temporada em 2024.

A Honda também estará presente neste teste de Valência. Aleix Espargaró, que se aposentou das pistas no fim de 2024, testará a moto como parte de seu novo papel de piloto de desenvolvimento da marca japonesa, ao lado de Stefan Bradl.

A Honda espera dar um passo significativo no teste de Jerez que vem na sequência do GP da Espanha, na segunda-feira após a etapa no circuito espanhol.

"Teremos coisas importantes chegando em Jerez", disse o chefe Alberto Puig no Catar. "Não posso dizer mais, mas são coisas que vão nos ajudar a melhorar a moto, caso funcionem como esperamos. Então o teste em Jerez será muito importante para nós".

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!