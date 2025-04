Depois da punição a Maverick Viñales que fez o espanhol perder o pódio no GP do Catar, a MotoGP 2025 tem uma nova classificação pós-Losail, palco da quarta etapa da temporada 2025 da classe rainha da motovelocidade mundial. Confira abaixo na tabela do Motorsport.com.

Pos. Piloto Equipe (moto) Total de pontos Gap 1 Marc Márquez Ducati (GP25) 123 2 Álex Márquez Gresini Ducati (GP24) 106 (-17) 3 Francesco Bagnaia Ducati (GP25) 97 (-26) 4 Franco Morbidelli VR46 Ducati (GP24) 78 (-45) 5 Fabio di Giannantonio VR46 Ducati (GP25) 48 (-75) 6 Johann Zarco Honda LCR (RC213V) 38 (-85) 7 Marco Bezzecchi Aprilia (RS-GP25) 32 (-91) 8 Fabio Quartararo Yamaha (YZR-M1) 30 (-93) 9 Ai Ogura Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 29 (-94) 10 Luca Marini Honda (RC213V) 26 (-97) 11 Pedro Acosta KTM (RC16) 24 (-99) 12 Brad Binder KTM (RC16) 22 (-101) 13 Enea Bastianini KTM Tech3 (RC16) 21 (-102) 14 Fermin Aldeguer Gresini Ducati (GP24)* 20 (-103) 15 Jack Miller Pramac Yamaha (YZR-M1) 19 (-104) 16 Álex Rins Yamaha (YZR-M1) 14 (-109) 17 Joan Mir Honda (RC213V) 10 (-113) 18 Maverick Viñales KTM Tech3 (RC16) 8 (-115) 19 Raúl Fernández Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 5 (-118) 20 Augusto Fernández Pramac Yamaha (YZR-M1) 3 (-120) 21 Miguel Oliveira Pramac Yamaha (YZR-M1) 2 (-121) 22 Lorenzo Savadori Aprilia (RS-GP25) 1 (-122)

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!