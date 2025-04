A Aprilia revelou, em nota divulgada nessa segunda-feira (14), a gravidade das lesões de Jorge Martín, após a queda do piloto espanhol durante o GP do Catar da MotoGP.

Depois de mais de dois meses parado com uma lesão na mão esquerda e duas operações em ambas as mãos desde o início de fevereiro, Jorge Martín fez seu retorno neste fim de semana em Losail, a quarta parada da temporada 2025. O piloto espanhol, campeão de 2024 com a Pramac, fez sua estreia a bordo da nova moto, a Aprilia, e conseguiu passar por todas as sessões normalmente, até o domingo.

Na corrida principal em Losail, Martin, que largou em 14º no grid, se manteve próximo da posição inicial nas primeiras 13 voltas da corrida, mas logo na 14ª volta sofreu uma queda, a única de todo o fim de semana, com o agravante de que o piloto que vinha atrás, Fabio Di Giannantonio, o atingiu com o pneu dianteiro na traseira, deixando o espanhol no asfalto, de onde teve de ser levado pela equipe médica.

Após exames iniciais no centro médico do circuito, foi detectado um "pneumotórax traumático que exigia drenagem pleural", além da possibilidade de "fraturas nas costelas". O piloto foi transferido para o hospital de referência do circuito e, uma vez lá e depois de passar por mais exames, foi detectado inicialmente que ele havia fraturado seis costelas traseiras do lado direito.

O número de costelas fraturadas agora é de 11.

Esta manhã, a equipe Aprilia deu uma atualização sobre a condição do piloto espanhol, que terá que passar alguns dias no Catar antes de voltar para casa. "Jorge passou a noite no Hospital Geral de Hamad. Não há alterações traumáticas que afetem o cérebro, a coluna cervical ou os órgãos abdominais", os médicos descartaram lesões vitais.

"Uma atualização sobre as fraturas costais: oito fraturas afetam os arcos costais posteriores do primeiro ao oitavo e três fraturas são observadas nos arcos laterais do sétimo ao nono. Há também uma inflamação pleural mínima no contexto do pneumotórax conhecido".

"Jorge permanecerá em observação por alguns dias no Hamad International Hospital até que o pneumotórax seja resolvido", concluiu o relatório médico.

Enquanto se aguarda um diagnóstico definitivo, a impressão geral é de que o tempo de recuperação de Martin será longo e que ele não estará presente no GP da Espanha, que acontece daqui a duas semanas em Jerez.

