Após fazer sua primeira corrida no retorno à MotoGP na etapa do Japão do último domingo, o hexacampeão Marc Márquez disse que a recuperação do braço direito "levou mais do que eu esperava".

O piloto da Honda retornou oficialmente no GP de Aragón há duas semanas, mas sua prova durou apenas uma volta após duas colisões, com Fabio Quartararo e Takaaki Nakagami.

E após se classificar na pole position na última semana em Motegi, Márquez terminou a prova na quarta colocação, sendo sua primeira prova completa desde o GP da Itália em maio.

Segundo Márquez, essa foi a primeira vez que ele correu uma prova completa desde a fratura no braço no começo de 2020 sem sentir dores. Mas ele afirmou que levou mais tempo para seu braço para recuperar de vez, com a etapa da Tailândia já nesta semana fechando uma rodada tripla.

"É verdade que em Motegi o clima nos ajudou, de modo que eu não precisei forçar o corpo tanto no sábado. E isso eu senti. Mas durante o fim de semana levou mais tempo do que eu esperava para me recuperar, porque na segunda-feira eu me senti bem e na terça meu braço estava duro".

"Levou um tempo para me recuperar, mas hoje eu comecei a me sentir melhor, então amanhã não será problema".

Como Márquez disse, a chuva aliviou a carga em cima de seu corpo, e a previsão do tempo para a Tailândia também levanta a possibilidade de chuva.

E enquanto o piloto da Honda admite que a pista molhada nivela o grid, ele mantém suas expectativas baixas.

"Como vocês disseram, a previsão é instável. Quando as condições são de chuva, tudo fica em aberto. É verdade sobre a condição física, demanda menos. E você sente menos os pontos fracos da moto".

"Em Motegi, eu comecei o TL2 com pista molhada, voltei aos boxes e falei pra ninguém mexer em nada na moto. A sensação era boa. Tinha a ver com aderência da pista. Então veremos".

