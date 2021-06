MotoGP: Zarco diz que adrenalina "estava alta" com queda e fumaça

Johann Zarco conquistou uma pole position "inesperada" para a etapa da Alemanha da MotoGP, depois de uma queda na Curva 5 logo após a volta onde marcou o melhor tempo. E ele ainda tomou um susto quando viu sua moto com fumaça na barreira de ar.

No entanto, nada mais sério aconteceu e o francês pôde comorar a primeira colocação inédita na temporada e a queda de um jejum que durava desde a República Tcheca em 2020.

Zarco explicou que a “alta emoção e alta adrenalina” da situação fizeram com que ele precisasse de tempo para se acalmar. “Estou muito feliz e muito surpreso com o tempo”, disse ele. "Tentei dar um pouco mais para a volta restante, mas inclinei muito na curva. Felizmente, não era um trecho rápido e eu estava totalmente inclinado, então foi apenas uma escorregada."

“Além disso, havia um pouco de fumaça com a moto na barreira de ar e eu pedi aos fiscais para tentar tirá-la de lá o mais rápido possível para não haver fogo. Com tudo isso, eu precisava de um pouco de tempo para me acalmar e colocar o espírito no lugar certo, porque tudo estava bem.”

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

O piloto da Pramac é o vice-líder do mundial de piloto após quatro segundos lugares em 2021 e tem a chance de reduzir sua desvantagem de 14 pontos para o primeiro colocado Fabio Quartararo - que começa logo atrás.

Apesar disso, Zarco acredita que seria “otimista” almejar a vitória no domingo, pois ainda está inseguro sobre seu ritmo de corrida em relação ao compatriota: “É difícil para nós, mas também acho que é para eles. Largar da pole vai me dar a vantagem de ter a chance não de controlar a corrida, mas controlar meus pneus e ver se consigo ser rápido ou não. ”

“Dei um grande passo de ontem para esta manhã, o que é uma boa prova de bom trabalho com a equipe. No TL4 terminei em primeiro, mas foi porque mudei para um pneu novo, mas isso ajuda a obter informações. Espero amanhã dar mais um passo com a Pramac", acrescentou o francês.

F1 2021: VERSTAPPEN é pole, HAMILTON 2º e Regi Leme passa mal, perdendo transmissão; saiba mais

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: O que esperar do GP da França com RICO PENTEADO

Your browser does not support the audio element.