A dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, ficou sem respostas sobre como conseguiram a primeira fila no grid de largada para o GP da Cidade do México de Fórmula 1.

Depois de ter enfrentando difíceis sessões de treinos livre no México, onde o SF-23 não parecia ser páreo para a Red Bull, a dupla ferrarista teve uma grande surpresa no início do Q3. Os carros ganharam 'vida' repentinamente e isso ajudou Leclerc e Sainz a conquistarem as duas primeiras posições no grid - que foram garantidas quando os adversários não fizeram voltas melhores nas últimas tentativas de ficar com a pole.

Max Verstappen largará em terceiro, à frente da AlphaTauri de Daniel Ricciardo, que começa em quarto. O espanhol da Ferrari alegou que era difícil entender por que o carro ficava muito bom em uma volta e depois era impossível igualar o ritmo feito anteriormente.

"Foi uma corrida muito estranha", admitiu Sainz. "Honestamente, durante todo o fim de semana eu tive dificuldades para fazer uma volta e a primeira volta que fiz foi a primeira do Q3. De repente, era o P1, e então Charles me ultrapassou por meio décimo. Mas eu não consigo entender como é que, de repente, conseguimos encontrar meio segundo e depois ficar meio segundo mais lento na volta seguinte."

"É muito complicado com os pneus e a sensação com o carro é muito estranha no circuito. Mas conseguimos fazer uma boa volta quando foi preciso e isso nos coloca em uma boa posição para amanhã."

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc começou o dia minimizando qualquer conversa sobre a possibilidade de repetir a pole position que conquistou no GP dos Estados Unidos no último fim de semana. É por isso que ele disse que a repetição do primeiro lugar na classificação foi um choque.

Perguntado se ele achava que tinha esse potencial no carro, Leclerc disse: "Absolutamente não. Já faz dois finais de semana seguidos que dizemos isso, então as pessoas começarão a não acreditar mais em nós. Para ser sincero, eu não esperava estar na pole position."

"Hoje, achamos que estávamos falhando um pouco depois do FP3. Mas, por alguma razão, quando juntamos tudo, tudo correu bem, [e com] os pneus novos, ganhamos muito. Mas já estou me concentrando na corrida de amanhã, porque depois de muitas pole positions, agora precisamos converter isso em uma vitória. E, é claro, vai ser muito difícil."

Mas, embora Leclerc esteja ansioso para conquistar um triunfo no domingo, Sainz foi cauteloso quanto ao potencial da Ferrari em stints longos.

"Claramente, não somos tão fortes com combustível alto quanto somos com combustível baixo", disse ele. "Acho que nosso carro se beneficia muito com esse novo pneu, com o pico do pneu macio na traseira. Vamos ver o que podemos fazer amanhã para manter esses pneus vivos e para manter a Red Bull atrás, porque ter dois carros na frente é uma boa vantagem."

