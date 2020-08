Valentino Rossi diz que diferenças da MotoGP em Brno são mínimas

Piloto da Yamaha oficial de fábrica na MotoGP, o italiano Valentino Rossi terminou em 12º no somatório dos tempos dos dois primeiros treinos livres da categoria rainha no GP da República Tcheca e falou sobre a superioridade da Yamaha Petronas.

A equipe satélite emplacou uma dobradinha liderada pelo francês Fabio Quartararo, atual líder do campeonato, e completada pelo ítalo-brasileiro Franco Morbidelli nas duas sessões práticas em Brno.

Segundo Rossi, porém, as diferenças vistas entre os competidores e as montadoras nas atividades tchecas até o momento são mínimas. Além disso, o 'Doutor' também criticou as condições do asfalto no circuito que recebe a etapa deste fim de semana.

"O grip da pista é muito baixo e isso faz com que os pneus traseiros derrapem muito e se degradem mais do que o normal. Ainda não sei se usarei composto médio ou duro na roda de trás", explicou.

"A situação em Brno é complicada, mas entendo que as circunstâncias atuais fazam com que seja difícil o reasfaltamento, pois custa muito dinheiro e agora não há presença de público no circuito. Quem vai pagar esses milhões que são necessários para a reforma?", questionou.

Rossi marcou o tempo de 1min57s290 e ficou a sete décimos da referência do dia, marcada por Quartararo. Houve uma diferença de apenas oito décimos entre o líder e o 13º colocado na tabela de tempos.

"As diferenças são mínimas, é coisa de louco... A organização do campeonato trabalhou uito para buscar uma igualdade tremenda. Ademais, o nível de profissionalismo dos pilotos é altíssimo", ressaltou Rossi.

Treinos da MotoGP foram destaque do programa SEXTA-LIVRE no canal do Motorsport

Veja fotos de Valentino Rossi na República Tcheca: