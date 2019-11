Em Valência, Quartararo conquista a última pole do ano da MotoGP

Fabio Quartararo largará na pole em Valência, palco da última corrida da temporada 2019 da MotoGP. O francês fez sua volta em 1min29s978 , seguido de perto por Marc Márquez, que ficou 0s032 atrás. O top-6 foi completado por Jack Miller, Maverick Viñales, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso.

Esta foi a sexta pole de Quartararo na temporada e dará ao piloto da Yamaha Petronas mais uma oportunidade de buscar a primeira vitória na categoria. Valentino Rossi se classificou na 12ª posição, quatro postos à frente de Jorge Lorenzo, que disputa a última corrida de sua carreira neste domingo.

Q1

A primeira parte do treino foi marcada por uma intensa disputa entre três pilotos: Alex Rins e Pol Espargaró que se classificaram para o Q2 e Johann Zarco, que se manteve próximo dos dois em todas as passagens. Jorge Lorenzo chegou a ameaçar um lugar na ponta, mas acabou ficando na sexta posição na sessão.

Na primeira rodada de tentativas, Rins fez 1min30s743, seguido de perto pelos rivais da KTM e da LCR Honda. Espargaró baixou o tempo de referência para 1min30s543 nos minutos finais. Lorenzo encaixou uma boa volta e ficou em quarto, pouco mais de 0s2 atrás da vaga, mas na sequência os demais melhoraram suas voltas e derrubaram o tricampeão. Nos segundos finais, Rins anotou 1min30s538, 0s005 mais rápido que o rival da KTM.

Q2

As motos foram à pista assim que a luz verde foi sinalizada. Jack Miller foi o primeiro a liderar a sessão, mas Maverick Viñales, com 1min30s365 tomou a ponta logo na sequência. O tempo do espanhol não durou muito, pois Quartararo voou baixo e anotou 1min30s235 se garantindo no topo da primeira rodada de voltas rápidas.

Nas últimas tentativas, Miller foi mais uma vez o primeiro a liderar, mas Quartararo fez a melhor marca do fim de semana e fechou sua volta em 1min29s978. Márquez tentou bater o tempo do francês, mas acabou ficando na segunda posição.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja o resultado completo da classificação em Valência:

Q2

Q1

Veja como ficou o grid de largada da MotoGP em Valência:

Galeria Lista 1 - Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 1 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2 - Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3 - Jack Miller, Pramac Racing 3 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 - Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 4 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5 - Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6 - Andrea Dovizioso, Ducati Team 6 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7 - Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8 - Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9 - Cal Crutchlow, Team LCR Honda 9 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 10 - Danilo Petrucci, Ducati Team 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11- Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12 - Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13 - Johann Zarco, Team LCR Honda 13 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14 - Michele Pirro, Ducati Team 14 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15 - Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 15 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 16 - Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17 - Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18 - Tito Rabat, Avintia Racing 18 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19 - Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 20 - Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 20 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 21 - Karel Abraham, Avintia Racing 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 22 - Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.