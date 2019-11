A equipe Honda Repsol está perto de contratar Álex Marquez para substituir o aposentado Jorge Lorenzo como companheiro de Marc Márquez na temporada 2020 da MotoGP, apurou o Motorsport.com.

Tricampeão da categoria rainha da motovelocidade, Lorenzo anunciou sua aposentadoria na última quinta-feira, depois de um campeonato sofrível na Honda. Já Marc conquistou seu sexto título, enquanto seu irmão Álex faturou a Moto2.

Após o anúncio da despedida de Lorenzo, especulou-se que o francês Johann Zarco e o britânico Cal Crutchlow poderiam substituir o piloto espanhol. Entretanto, Álex, também da Espanha, ganhou força nos bastidores.

Segundo fontes do Motorsport.com, o contrato do irmão de Marc com a Honda ainda não está assinado, mas a situação indica que o acerto deve acontecer, o que demandaria uma liberação de Álex por parte da Marc VDS, com a qual o jovem renovou para 2020 na Moto2.

Chefe da equipe Honda na MotoGP, Alberto Puig sempre deixou as portas abertas para Álex: "É claro que ele é uma opção. E você deve considerá-lo por seus próprios méritos, não pelo seu sobrenome”.

Já Marc garante que não pretende influenciar a decisão da equipe, mas gostaria de ver o irmão ao seu lado na categoria rainha da motovelocidade mundial. “Eu mentiria se dissesse que não quero meu irmão como companheiro, mas insisto que nunca forcei a situação”, disse.

“E também não o farei agora. Além disso, quem é meu companheiro de equipe sempre será comparado a mim. E meu irmão sempre foi comparado a mim”, ponderou Marc, hexacampeão da MotoGP.

A especulação é de que Álex terá um contrato de uma temporada com a Honda. Ainda não está claro se será assinado um acordo para que o espanhol participe do teste de Valência pós-corrida. A etapa fecha o campeonato de 2019 da MotoGP, que teve 11 triunfos de Marc.

