Quartararo: "Marc Márquez tem pontos fracos"

Em seu ano de estreia na MotoGP, 2019, Fabio Quartararo rapidamente se tornou um dos principais rivais de Marc Márquez, ganhando o título de melhor novato do ano e terminando cinco provas em segundo lugar, atrás apenas do espanhol. Estes resultados foram essenciais para que a Yamaha desse ao piloto uma moto de fábrica para 2020 e um salto para a equipe oficial já em 2021, substituindo Valentino Rossi.

O "Diabo", como também é conhecido, é colocado como um dos pilotos com potencial para lutar pelo título contra Márquez no futuro, mas, até o momento, não conseguiu vencer um embate direto com o espanhol. Na temporada passada, Quartararo esteve a frente até o início da última volta em quatro etapas, e, por mais que tenha dado o seu melhor, em todas o espanhol acabou vencedor. Nestes embates, o piloto da moto 20 pôde estudar seu rival, algo que ele espera reverter em vitórias em 2020 com uma moto melhor da Yamaha.

Apesar de Márquez ter se mostrado imbatível, Quartararo não se culpa por ter sido derrotado em todas as ocasiões até agora, afirmando que conhece os pontos fracos do espanhol e que tratará de estudá-los para tirar proveito.

"Estou certo de que nestes momentos ele é o número um", reconheceu Quartararo em uma entrevista com o portal francês Moto Journal. "Vou ter que trabalhar bastante e ver seus pontos fracos. Por mais que ele não tenha muitos, eu consegui ver alguns. E o interessante é que pude percebê-los diversas vezes. Pode ser uma das chaves para vencê-lo".

