Álex Márquez: "O objetivo é ser o melhor novato"

Alex Márquez fez a transição da Moto2 para a MotoGP mais próxima do ideal possível, conseguindo uma vaga direto na equipe oficial da Honda, a equipe mais vencedora da história da categoria. Ao seu lado, terá seu irmão Marc, que venceu seis dos últimos sete títulos mundiais. O catalão vai se deparar com um grande desafio com esse parceiro tão conhecido, mas afirmou ter a calma para seguir passo a passo, afirmando-se no grid.

O campeão da Moto2 herdou uma moto que não levou nem Jorge Lorenzo nem Dani Pedrosa ao pódio nos últimos anos. Mas ele vai exigir o máximo de si mesmo, mas sem nunca esquecer que ainda é um estreante. Junto de Alex, Brad Binder e Iker Lecuona são os outros novatos a fazerem a transição para a categoria rainha, ambos pilotando com a KTM. A priori, a simples meta de vencê-los pode parecer pouco, mas Alex já deixou claro o que quer de sua temporada de estreia.

"Logicamente o objetivo é ser o melhor novato do ano", afirmou Alex durante a apresentação da equipe oficial da Honda. "Mas para mim o objetivo é ser a cada dia mais competitivo com a moto na pista, entender as sensações e melhorar a cada dia. Tirar o máximo da pre-temporada para chegar o mais preparado possível para dar o melhor de mim no Catar".

Marc Marquez, Equipe Repsol Honda Photo by: Honda Racing

Marc Márquez: "Creio que 2020 será mais difícil"

A situação do irmão de Alex, Marc, é muito diferente. O piloto de Cervera fez uma temporada praticamente irretocável em 2019, quase sem falhas, e isso será difícil de ser igualado. Além disso, ainda segue se recuperando da operação no ombro e não deve chegar 100% nos testes de pré-temporada, que começam nesta sexta-feira (07).

Mesmo assim, o piloto da moto 93 volta a colocar o título como seu objetivo.

"Quero muito que comecem logo os testes e a temporada. Neste momento, a motivação é muito alta e vamos tentar lutar pelo título mais um ano. Creio que em 2020 será mais difícil, nossos rivais estão tentando melhorar, mas trabalharei com toda equipe da Honda para conquistar mais um mundial. Esse é o principal objetivo. 2019 foi muito bom e neste ano tentaremos melhorar ainda mais nosso nível e rendimento para chegar às últimas corridas lutando pelo campeonato", afirmou.

GALERIA: Veja imagens do lançamento da nova Honda