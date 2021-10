Fabio Quartararo pode ser campeão da MotoGP neste fim de semana em Misano e admitiu que "no final do campeonato sua forma de pensar mudou um pouco." O francês lidera a temporada de 2021 com 52 pontos de vantagem sobre o seu perseguidor imediato, Francesco Bagnaia. Posição invejável graças, em partes, a um duro segundo lugar na última prova, realizada nos Estados Unidos.

Apesar do piloto ter permanecido até agora fiel à filosofia de ir corrida a corrida, a Yamaha sinalizou nos dias anteriores à etapa da Emília-Romanha que fará alterações na sua abordagem.

"Austin foi realmente difícil, mas gratificante. Esse segundo lugar foi ótimo para o campeonato, até porque faltam apenas três provas", comentou o francês sobre os resultados nos EUA. "Para esta parte final, minha forma de pensar mudou um pouco. Na última vez que estivemos em Misano, corria para a vitória e não pensava no campeonato."

"Claro que vou dar o meu melhor, como sempre, para conseguir a melhor colocação possível neste fim de semana, porque é disso que mais gosto, mas vou tentar ser esperto", acrescentou.

O chefe da equipe, Massimo Meregalli, está, por outro lado, empenhado em manter a mesma filosofia que os levou a esta posição: "Este é um ponto crucial da temporada, tanto para Fabio como para o time e a Yamaha, mas vamos tratá-lo como 'dias normais de GP'. Com isso, quero dizer que vamos dar tudo em cada sessão e trabalhar juntos."

Para ser campeão do mundial de pilotos, Quartararo precisa apenas chegar à frente de Bagnaia no GP dos Estados Unidos, não importando em qual posição.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

