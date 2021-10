Marc Márquez regressa a Misano pela segunda vez em menos de um mês e com a segunda vitória da temporada da MotoGP no bolso depois de ganhar em Austin. A categoria rainha voltará ao circuito italiano onde correu há quatro semanas para a etapa da Emília-Romanha, a segunda do calendário na pista com o nome do falecido Marco Simoncelli.

Na ocasião, o espanhol conseguiu terminar em quarto na linha de chegada, aproveitando a batalha entre Joan Mir e Jack Miller para ultrapassá-los na última volta.

Entre as duas corridas de Misano, o piloto da Honda conquistou a segunda vitória da temporada, vencendo há três semanas o GP das Américas disputado em Austin, pista talismã para o hexacampeão.

Agora, a marca japonesa está focada em melhorar seu desempenho da corrida anterior neste mesmo circuito, enquanto o piloto continua a se recuperar da grave lesão que sofreu em julho de 2020 e segue influenciando em sua forma física.

"Voltamos à Misano em uma situação melhor. A cada fim de semana conseguimos melhorar um pouco mais", comentou Márquez na prévia do fim de semana. "Estamos começando as últimas três etapas do ano, então espero que possamos continuar a tendência das últimas rodadas e terminar a temporada bem."

"Na última corrida aqui tive uma batalha muito divertida com Miller e Mir, por isso espero que possamos disputar mais uma vez", acrescentou.

A prova anterior no circuito foi disputada com muito calor e humidade, situação que será completamente diferente desta vez.

"Vamos ver o que acontece, as condições podem ser bem diferentes, embora tenham se passado apenas algumas semanas desde a última corrida", disse Márquez.

O espanhol é neste momento sétimo colocado no mundial de pilotos e, nas últimas corridas do percurso, pode aspirar a quinta ou sexta posição final, que agora são ocupadas por Miller e Brad Binder, respectivamente, e se manter como o melhor da Honda na classificação.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

