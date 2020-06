O jovem Fabio Quartararo chega para a temporada 2020 da MotoGP sob muita expectativa e pressão. Confirmado para a equipe oficial da Yamaha no lugar de Valentino Rossi e correndo com uma M1 oficial, espera-se do francês um ano ainda melhor que o anterior, além de uma vitória, que lhe escapou duas vezes em 2019. Mas, para o piloto, a vitória não é uma prioridade antes de sua ida à Yamaha.

Em seu contato com a categoria rainha, o francês foi, sem dúvidas, a revelação da temporada 2019, terminando em quinto no mundial após acumular sete pódios, incluindo cinco segundos lugares. Estes números lhe permitiram terminar como o segundo melhor piloto da Yahama, perdendo apenas para Maverick Viñales, e terminando a frente de Rossi (7º) e Franco Morbidelli (10º).

O jovem piloto da equipe Petronas flertou com a vitória ao longo do ano, mas Marc Márquez o negou o direito de subir no degrau mais alto do pódio em Misano e na Tailândia.

Quartararo vai apenas para sua segunda temporada na MotoGP, mas já com o melhor que a Yamaha poderia lhe oferecer: uma moto oficial de fábrica para correr na Petronas e, o mais importante, a vaga garantida para a equipe oficial em 2021, substituindo Valentino Rossi.

Ele vai fazer de tudo para vencer pelo menos uma prova esse ano, mas garante que não está obcecado por isso. Tanto que o Diabo, como é conhecido, não tem como um de seus objetivos chegar na equipe oficial já tendo conquistado um GP.

"Não me faria mal chegar à equipe oficial da Yamaha sem ter vencido uma corrida, porque eu sempre dou o meu melhor", disse Quartararo ao Motorsport.com. "E, se acontecer, é porque tem que ser".

Até o ano passado, sua melhor colocação no mundial era a de uma vitória no GP da Catalunha de 2018, quando estava na Moto2. Essa performance o catapultou às vistas da Yamaha France, que sugeriu seu nome para preencher a vaga que havia sido desocupada na formação da equipe Petronas, que recebeu negativas de Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo.

"Ninguém poderia imaginar que tudo daria tão certo assim. E quem dizer que previu isso está mentindo", reconhece um membro de sua própria equipe.

"Nunca na minha vida trabalhei tão duro como agora, e não duvido das minhas habilidades, mas vencer uma corrida da MotoGP é algo tremendo. Vou tentar com todas as minhas forças, mas, para mim, nada vai mudar se eu chegar lá sem ter vencido", finalizou o piloto.

GALERIA: Todos os pilotos que venceram na história da MotoGP

Galeria Lista Valentino Rossi (78 vitórias) 1 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi (78) 2 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tohru Ukawa (1) 3 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Max Biaggi (5) 4 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Max Biaggi (5) 5 / 33 Foto de: Camel Honda Alex Barros (3) 6 / 33 Foto de: Richard Sloop Sete Gibernau (8) 7 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Loris Capirossi (7) 8 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Makoto Tamada (2) 9 / 33 Foto de: Fabrice Crosnier Nicky Hayden (3) 10 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Melandri (5) 11 / 33 Foto de: Team Gresini Dani Pedrosa (31) 12 / 33 Foto de: Repsol Media Dani Pedrosa (31) 13 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toni Elias (1) 14 / 33 Foto de: Team Gresini Troy Bayliss (1) 15 / 33 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner (38) 16 / 33 Foto de: Ducati Corse Casey Stoner (38) 17 / 33 Foto de: Repsol Media Chris Vermeulen (1) 18 / 33 Foto de: Crescent Suzuki Jorge Lorenzo (47) 19 / 33 Foto de: Yamaha Motor Racing Jorge Lorenzo (47) 20 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso (13) 21 / 33 Foto de: Honda Andrea Dovizioso (13) 22 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ben Spies (1) 23 / 33 Foto de: Yamaha MotoGP Marc Márquez (49) 24 / 33 Foto de: Richard Sloop Marc Márquez (49) 25 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller (1) 26 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Iannone (1) 27 / 33 Foto de: Ducati Corse Cal Crutchlow (3) 28 / 33 Foto de: Toni Börner Maverick Viñales (6) 29 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales (6) 30 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins (1) 31 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci (1) 32 / 33 Foto de: PhotoCiabatti Os nove ganhadores de 2016:, Lorenzo, Rossi, Miller, Márquez, Iannone, Crutchlow, Viñales, Pedrosa e Dovizioso 33 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

