Como anunciado recentemente pelo Motorsport.com, Pol Espargaró deve sair da KTM no final de 2020 para correr ao lado de Marc Márquez na Honda em 2021. Isso deixou uma vaga aberta para a equipe oficial da montadora austríaca na MotoGP, que já deve ter um novo dono: Danilo Petrucci.

Há algumas semanas, Petrucci confirmou que está de saída da Ducati no final do ano, e seu empresário falou ao jornal italiano Gazzetta dello Sport que ele e o piloto visitaram a KTM na quarta-feira para iniciar discussões.

Enquanto Alberto Vergani, empresário de Petrucci, disse que as discussões haviam sido muito positivas e que não havia urgência pela assinatura do contrato, o Motorsport.com apurou que o acordo já foi selado e que Petrucci é o novo piloto da equipe oficial da KTM para 2021.

Comentando sobre o futuro de Petrucci, o chefe da Ducati, Paolo Ciabatti, disse à Sky Itália que a montadora italiana estava pronta para lhe oferecer um acordo para o Mundial de Superbikes, mas que ficaria feliz com a permanência de Petrucci na MotoGP, mesmo que com uma marca rival.

"Nós gostamos muito de Danilo, e fizemos escolhas pelas quais nós acreditamos, focando em Jack Miller para a moto oficial", disse Ciabatti. "Estamos muito felizes, mesmo em um nível pessoal, se Danilo conseguiu uma solução para ficar na MotoGP".

"Estávamos prontos para oferecer a ele uma vaga no Superbike, mas ele tem vontade de ficar na MotoGP e demonstrar aqui seu talento e valor. Se isso acontecer, ficaremos muito felizes em vê-lo nas pistas pelos próximos anos, mesmo que como um oponente".

Enquanto Miller garantiu uma das vagas na Ducati para 2021, e Petrucci a caminho da KTM, tudo aponta para a permanência de Andrea Dovizioso na outra vaga da Ducati por pelo menos mais um ano.

As conversas entre o piloto e a equipe estão caminhando devagar devido a discordâncias no lado financeiro do acordo, mas Ciabatti confirmou na semana passada que as discussões avançaram. Dovizioso havia sido ligado à KTM, e a notícia da saída de Espargaró intensificou os rumores.

Petrucci chegou a olhar na direção da Aprilia para 2021, apesar da equipe estar defendendo a permanência de Andrea Iannone, que ainda precisa resolver o problema de sua suspensão de 18 meses.

Com Petrucci a caminho da KTM e Dovizioso próximo de ficar na Ducati, os rumores de uma ida de Johann Zarcwo da Avintia para a Pramac chegam ao fim.

