Pela primeira vez em sua história, o fim de semana da MotoGP contará com as corridas sprint em todas as etapas do calendário. Revelada no ano passado, durante o GP da Áustria, a introdução das corridas curtas aos sábados representa a mudança mais radical no formato de uma etapa em décadas.

Todas as 21 etapas de 2023 contarão com a corrida sprint, que terá uma duração de metade da prova de domingo.

Essa mudança no formato deve ter implicações importantes na disputa do Mundial. Por isso, o Motorsport.com preparou um especial com tudo que você precisa saber sobre essa novidade.

Por que a MotoGP introduziu as corridas sprint?

A MotoGP está fazendo um reposicionamento da categoria no cenário internacional em meio a uma queda pelo interesse. O Mundial tentou com o lançamento de uma docussérie no estilo Drive to Survive, chamada MotoGP Unlimited no ano passado. Mas a produção foi considerada um fracasso, levando à interrupção das gravações da segunda temporada.

Para entender melhor o que precisava ser feito, a Dorna Sports, dona da MotoGP, realizou uma pesquisa global em conjunto com a Motorsport Network, obtendo mais de 100 mil respostas.

Uma ideia que teve um grande apoio foi a introdução das sprints nos finais de semana, similar ao que é testado pela F1 e que o Mundial de Superbike faz desde 2019. A expectativa é de que o formato aumente o valor do esporte para os fãs que assistem, nas pistas e em casa, devendo atrair mais patrocínios e a exposição global.

Quando acontecerão as corridas sprint da MotoGP?

A partir de 2023, as sprints da MotoGP acontecerão aos sábados. Elas terão largada às 15h, horário local. As classificações no formato Q1/Q2 acontecerão mais cedo no sábado para a formação do grid.

Como a sprint mudará o formato dos finais de semana?

Com a adição das sprints nos finais de semana, a programação passou por alterações. A sexta-feira continuará com dois TLs, que acontecerão mais tarde que o normal.

O TL1 acontece às 10h45, horário local, com 45min de duração, enquanto o TL2 passa para 15h, com uma hora de duração. Em todas as etapas, as sessões da MotoGP acontecerão após a Moto2 e a Moto3.

Diferentemente dos anos anteriores, os grupos da classificação serão determinado apenas pelos resultados combinados do TL1 e do TL2. No sábado, uma das sessões de treinos livres será abandonada, e o TL3 passa a ocupar a função do TL4, acontecendo minutos antes do início da classificação.

Com isso, o TL3 passa às 10h10, horário local, com 30 minutos de duração. Já o quali começa às 10h50. O resultado final da classificação define o grid da sprint e do domingo, sem inversões. Já a sprint acontecerá às 15h.

O domingo também passou por alterações. A MotoGP será a única classe com uma sessão de aquecimento, que foi reduzida de 20 para 10 minutos de duração, enquanto os GPs acontecerão às 14h nos eventos europeus.

Quantos pontos serão distribuídos nas sprints?

Com uma distância de 50% do GP, metade dos pontos serão distribuídos, e apenas para os nove primeiros, enquanto uma corrida de domingo premia os 15 primeiros colocados.

O sistema de pontuação será: 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Já o modelo do domingo segue inalterado. Com isso, serão distribuídos 37 pontos por fim de semana, totalizando 777 na temporada.

As vitórias da sprint serão contabilizadas como vitórias?

Os triunfos nas sprints serão contadas separadamente das vitórias nos GPs, sem interferir com os recordes já existentes.

Como que os fãs poderão assistir às sprints?

As corridas sprint da MotoGP farão parte das transmissões regulares de sábado. No caso do Brasil, você poderá acompanhar pela ESPN e pelo Star+.

As sprints contarão com um regulamento técnico diferenciado?

Enquanto a maioria das regras seguem em jogo para as sprints, há algumas mudanças importantes. A carga de combustível será limitada a 12 litros para as sprints, contra 22 dos GPs.

As normas de limites de pista também foram modificadas para as sprints. Aos sábados, os pilotos poderão extrapolar os limites apenas três vezes, enquanto nos GPs essa alocação sobe para cinco.

Punições distribuídas na sprint por incidentes poderão ser carregadas para o GP, assim como qualquer outra penalização dada antes da corrida.

Já as normas de pneus não serão modificadas, e não haverão pneus especiais para as sprints, como é o caso no Mundial de Superbike.

E com a mudança no formato do fim de semana para a alocação das sprints, não há modificação no número de motores que os pilotos terão disponíveis por temporada, já que a quilometragem estimada para o ano seguirá igual.

