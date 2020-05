Rossi fica na MotoGP? Confira como está o mercado da categoria

Em meio à paralisação da MotoGP em função da pandemia de coronavírus, muito se discute se Valentino Rossi continuará na categoria em 2021. O italiano tem contrato com a Yamaha até o fim de 2020 e será substituído pelo francês Fabio Quartararo no ano que vem.

O italiano pretendia decidir se segue na MotoGP depois de disputar algumas provas na temporada 2020, mas o calendário reduzido pela Covid-19 pode atrapalhar os planos do 'Doutor'. Tendo isso em vista, a Yamaha Petronas já confirmou que as portas estão abertas para Rossi.

De todo modo, o heptacampeão da categoria rainha da motovelocidade segue focado em 2020, declarando que espera um 2020 melhor que 2019. O motivo? Uma 'troca de comando' na Yamaha que favoreceria o italiano de 41 anos.

Enquanto a lenda da MotoGP define seu futuro, o Motorsport.com analisa como está o mercado da elite do motociclismo mundial. Na tabela abaixo, você confere até quando vão os contratos da categoria rainha:

Equipe Piloto Idade Fim de contrato Repsol Honda Marc Márquez Álex Márquez 27 24 Final de 2024 Final de 2020 Ducati Andrea Dovizioso Danilo Petrucci 34 29 Final de 2020 Final de 2020 Yamaha Maverick Viñales Valentino Rossi 25 41 Final de 2022 Final de 2020 Suzuki Álex Rins Joan Mir 25 22 Final de 2022 Final de 2022 KTM Pol Espargaró Brad Binder 28 24 Final de 2020 Final de 2020 Aprilia Aleix Espargaró Andrea Iannone* 30 30 Final de 2020 Final de 2020 Pramac Ducati Jack Miller Pecco Bagnaia 25 23 Final de 2020 Final de 2020 Tech3 KTM Miguel Oliveira Iker Lecuona 25 20 Final de 2020 Final de 2020 Petronas Yamaha Fabio Quartararo Franco Morbidelli 21 25 Final de 2022** Final de 2020 Avintia Ducati Tito Rabat Johann Zarco 30 29 Final de 2021 Final de 2020 LCR Honda Cal Crutchlow Takaaki Nakagami 34 28 Final de 2020 Final de 2020

* Iannone está cumprindo atualmente uma suspensão de 18 meses devido ao teste de doping feito no ano passado. Caso o piloto não consiga reverter sua decisão, deve ficar fora da MotoGP até o meio de 2021, o que o CEO da Aprilia afirmou que pode levar ao fim de seu contrato com o piloto

** Quartararo tem contrato com a Yamaha Petronas até o fim de 2020 e com a equipe oficial da Yamaha até o final de 2021

