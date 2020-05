MotoGP: Veja por que Rossi crê que se sairá melhor do que em 2019

Heptacampeão da MotoGP, o piloto italiano Valentino Rossi, da Yamaha oficial de fábrica, acredita que tem "mais potencial" em 2020 do que em 2019, graças à chegada do novo chefe de equipe, David Munoz.

No final da temporada passada, o ‘Doutor’ anunciou que se separaria do então chefe de equipe Silvano Galbusera, que estava com o italiano desde 2014 como substituto do antigo chefe de equipe de Rossi, Jeremy Burgess.

Galbusera - que agora trabalha com Jorge Lorenzo na equipe de testes da Yamaha - teve seu lugar ocupado por Munoz, que anteriormente havia guiado o protegido de Rossi Francesco Bagnaia ao título da Moto2 em 2018.

Rossi e Munoz começaram a trabalhar juntos nos testes pós-temporada em Valência e Jerez. O heptacampeão mundial da categoria rainha da motovelocidade elogiou a abordagem "diferente" de seu novo chefe de equipe.

"Fizemos testes de inverno [europeu] juntos, em Valência, Jerez, Malásia e Catar, e a primeira impressão é muito positiva", disse Rossi. "Ele tem uma maneira diferente de trabalhar, porque David não tem muita experiência, mas é um mecânico chefe muito jovem”.

“Me sinto bem porque ele tem uma abordagem muito boa, ele é sempre muito quieto e também já tem um bom relacionamento com o resto da minha equipe, com todos os meus mecânicos”, continuou.

“A atmosfera na equipe é muito positiva porque todos estão muito felizes. Portanto, isso é com certeza uma ajuda muito para os resultados. Além disso, do ponto de vista técnico, ele está muito pronto para qualquer coisa”.

"Ele conhece a moto, trabalhou durante o inverno para estar pronto, e estou muito curioso para fazer um fim de semana de corrida juntos, porque acho que temos mais potencial do que no ano passado".

Munoz foi visto como um fator-chave durante o inverno para ajudar Rossi a determinar se continuaria ou não nas corridas após 2020, pois acreditava que uma nova perspectiva poderia ‘liberar’ mais desempenho do veterano italiano.

Rossi perdeu seu lugar na equipe Yamaha oficial de fábrica em 2021 para o jovem Fabio Quartararo, mas foi garantido o apoio total da marca japonesa em uma equipe satélite, caso ele escolha continuar.

Originalmente, Rossi queria usar as primeiras corridas para avaliar seu desempenho antes de tomar uma decisão. Enquanto ele ainda não tomou uma decisão, o atraso na temporada 2020 devido à pandemia do coronavírus levou Rossi a sugerir que ele está inclinado a seguir.

