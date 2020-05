A dupla de pilotos da Petronas SRT, satélite da Yamaha, é uma das maiores dúvidas do grid da MotoGP em 2021. Três pilotos estão na lista: Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. A própria SRT já havia falado de uma possível reedição da dupla Rossi/Lorenzo, mas mudou o discurso.

Rossi, heptacampeão da MotoGP, perdeu sua vaga na equipe oficial da Yamaha em 2021 para Fabio Quartararo, mas a montadora prometeu total apoio ao italiano caso ele resolva continuar na categoria, com uma vaga na SRT e uma moto M1 oficial. Na semana passada, Rossi afirmou que vai tomar sua decisão antes da temporada começar, mas já indicou que quer ficar.

Já o aposentado tricampeão Lorenzo está trabalhando com a Yamaha como piloto de testes, e rumores já indicavam uma possível volta ao grid em 2021 com a SRT - com ambas as partes terem negado a possibilidade, apesar do espanhol já ter falado sobre um possível retorno anteriormente.

Porém, a volta da dupla Rossi/Lorenzo pela terceira vez se tornou improvável, após o chefe da SRT Razlan Razali dizer ao Motorsport.com que o foco no momento é renovar com Franco Morbidelli, campeão de 2017 da Moto2.

"Para reforçar a estabilidade que existe na equipe, acho que é importante manter Franco", disse Razali. "É possível que iremos concluir a renovação antes mesmo da primeira corrida".

Falando mais sobre isso, Razali disse que, após a perda de Quartararo para a Yamaha, montar uma dupla totalmente nova seria "muito arriscado".

"Essa temporada é atípica e a escolha de pilotos para o próximo ano também será, porque certamente decisões serão tomadas antes de podermos ver os pilotos na pista", acrescentou. "Ter dois novos pilotos no próximo ano é algo que consideramos muito arriscado".

"Então preferimos ficar com os que já conhecemos. Por isso a ideia de manter Franco. Esse é um piloto que nos dá boas informações sobre o comportamento da moto, não apenas para nós, mas para a Yamaha também. Ele já fez isso em 2019 e também durante os testes de pré-temporada".

Em 2019, Morbidelli terminou sua segunda temporada na MotoGP em décimo no mundial, tendo como melhores colocações finais quinto lugar em três provas.

Até o momento, quatro equipes têm pilotos garantidos para 2021: Yamaha (Maverick Viñales e Fabio Quartararo), Suzuki (Álex Rins e Joan Mir), Honda (Marc Márquez) e Avintia (Tito Rabat).

