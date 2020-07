Aos 40 anos, Valentino Rossi passou por momentos semelhantes ao enfrentado por Marc Márquez, ferido no braço direito após forte acidente neste domingo em Jerez.

Para o piloto da Yamaha, a chave para saber se esta queda será decisiva no resultado desta temporada, condicionada pelo impacto do coronavírus, será dada pelo tempo de recuperação do atual campeão e pela força com que ele voltará a correr.

"É preciso saber quanto tempo Marc ficará fora, porque o campeonato é curto e há muitas corridas interligadas. É difícil prever, mas [Fabio] Quartararo, [Maverick] Viñales e [Andrea] Dovizioso têm uma grande oportunidade de lutar pelo título”, afirmou o italiano.

Il Dottore, muito lento durante o fim de semana, foi forçado a abandonar a primeira corrida do ano na sexta volta, quando estava na décima posição e a mais de 12 segundos de Quartararo, o líder e vencedor da prova.

Ao entrar na reta principal do circuito de Jerez, um alarme vermelho do painel de sua Yamaha disparou e a moto entrou em modo de segurança, que o levou a pará-la próxima ao muro.

Além desse problema técnico específico, o piloto da moto # 46 estava muito devagar como consequência do problema que enfrenta há mais de um ano: Rossi não consegue encontrar uma maneira de fazer o pneu traseiro funcionar como Viñales, Quartararo e Morbidelli, outros três pilotos da Yamaha na categoria.

“Meu problema vem do pneu traseiro e, por enquanto, não sabemos como solucioná-lo. É sempre bom dar uma olhada nos dados dos outros, mas esses problemas que eu tenho não são novos”, disse.

A homenagem de Qauartararo

Fabio Quartararo conquistou neste domingo sua primeira vitória na MotoGP, na mesma pista onde subiu pela primeira vez no.

Comentando sua vitória imediatamente após a corrida, o piloto de 21 anos disse ter estranhado correr sem público e ofereceu a vitória às vítimas da Covid-19.

“Sabe, é tão estranho correr sem os fãs. E, sinceramente, eu adoraria que eles estivessem aqui para torcer por eles, mas honestamente essa corrida foi para eles, foi para todas as pessoas afetadas pela COVID”.

